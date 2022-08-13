Ryan Gosling ve Emily Blunt 'The Fall Guy’ için bir araya geliyor

Barbie filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ABD’li oyuncu Ryan Gosling, İngiliz oyuncu Emily Blunt ile The Fall Guy filminde beraber rol alacak.

Ryan Gosling ve Emily Blunt 'The Fall Guy’ için bir araya geliyor

Haberler - ntv.com.tr 13.08.2022 - 12:19

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Yarının Sınırında, Şeytan Marka Giyer ve Sessiz Bir Yer gibi yapımlarla tanınan Emily Blunt ve şu sıralar ‘Barbie’ setinden gelen görüntülerle hayranları heyecanlandıran Ryan Gosling yeni bir film projesi için bir araya geliyor. İlk defa bir yapımda başrolü paylaşacak olan ikili, 1980’lerin klasik dizisi ‘The Fall Guy’dan esinlenen bir projede rol alacak.

KONUSU HENÜZ BELLİ DEĞİL

Brad Pitt’in başrolünde yer aldığı ‘Suikast Treni’ filminin yönetmenliğini yapan David Leitch, filmin yönetmen koltuğunda oturacak. Deadline’nın haberine göre filmin konusu ve oyuncuların ne tür rolleri canlandıracakları henüz belli değil. Filmin yapım şirketi Universal Pictures, ‘The Fall Guy’ın 1 Mart 2024’te vizyona gireceğini açıkladı.

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