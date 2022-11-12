Star TV ve puhutv'ye ödül: Kırıldı Kanadım projesi ile Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar

Reklam, pazarlama ve iletişim alanında yaratıcılığın değerlendirildiği Felis Ödülleri sahiplerini buldu. Doğuş Yayın grubu 2 ödüle layık görüldü.



Bu yıl 17.'si düzenlen ödül töreni Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşti.



Geceye, reklam,pazarlama ve medya sektörünün önde gelen isimleri katıldı. Bu sene ilk kez Entertainment Felis, reklamverenler ve kreatif ajansların yanı sıra yapım şirketlerinin ve mecraların da başvurularına açıldı.



Puhu Tv, "Hayat Atölyesi Leica ile O Anlar" serisi ile “En İyi Markalı İçerik Uygulaması- Streaming Medya" alanında Felis Ödülü’ne layık görüldü.



Gecede Doğuş Yayın Grubu’na ikinci Felis Ödülü’nü Star TV’de yayınlanan “Ercan Saatçi ile Çok Akustik” programında yer alan “Kırlıdı Kanadım” adlı proje getirdi. Star TV proje ekibinin yarattığı ve Reckitt / Finish iş birliğiyle gerçekleşen proje “En İyi Markalı İçerik Uygulaması – Senaryosuz” kategorisinde Felis Ödülü aldı.