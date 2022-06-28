Usta sanatçı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın dün akşam kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital’da yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın’ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Arkın Eskişehir'in bir köyünde 1937 yılında doğdu, yokluk içinde büyüdü. Kimliğinde Fahrettin Cüreklibatır yazıyordu. Gazeteci Vecdi Benderli, Cüneyt Gökçer'den Cüneyt; Ramazan Arkın'dan Arkın isimlerini alıp "Cüneyt Arkın" ismini yarattı.



İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Asıl mesleği doktorluk olan Arkın, 1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.



Askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle sinemaya adım attı.

İKİ EVLİLİK YAPTI

1964'te Tıp Fakültesi'nde tanıştığı Güler Mocan ile evlendi, 1966'da kızları Filiz dünyaya geldi.



Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasıyla Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın ile onlarca filmde rol aldı.

Romantik filmlerle tanındı ancak asıl ününe Malkoçoğlu filmiyle ulaştı. Malkoçoğlu bir seriye, Arkın da aksiyon filmlerinin bir numaralı aktörüne dönüştü. Dublör kullanmayı seyirciyi kandırmak olarak görüyordu bu nedenle filmlerinde dublör kullanmadı, hayatını hiçe saydı. Onlarca adamı yıktığı dövüş sahneleri izleyicilerin akıllarına kazındı.

Arkın, 1970 yılında ikinci kez Betül Cüreklibatır ile evlendi. Murat ve Kaan isimli iki oğlu dünyaya geldi.



Murat Arkın da babasının izinden gitti ve oyuncu oldu.

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