Cüneyt Arkın: Yaşarken değerinin bilinmesi ne güzel

Sinema alanında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen usta oyuncu Cüneyt Arkın, "Yaşarken değerinin bilinmesi ne güzel" açıklamasında bulundu.

Haberler 25.12.2021 - 13:12

Cüneyt Arkın: Yaşarken değerinin bilinmesi ne güzel

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Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle geçtiğimiz günlerde sahiplerine verildi.

alanında ’ın usta ismi Cüneyt Arkın ödüle layık görüldü. Ödül, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sanatçının eşi Betül Cüreklibatır’a takdim edildi.

Evinde ödülüyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada yayınlayan Cüneyt Arkın, "Devletimizin verdiği 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde sinema alanında şahsıma verilen ödülü diğer yarım, bebeğim aldı. Sanata ve sanatçıya değer veren, onu yücelten T.C. Cumhurbaşkanlığı’na bu anlamlı ödül için sonsuz teşekkür ediyorum. Yaşarken bir sanatçının değerinin bilinmesi ne güzel. Düşünen, emeği geçen herkese teşekkürler."

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