Yunusların Kim Kardashian, Paris Hilton ve Britney Spears ile ortak bir özelliği keşfedildi

Yunuslar, orkalar ve ispermeçet balinalarının okyanusun derinliklerinde avlanmak için başvurduğu ilginç bir taktik tespit edildi.
Yeni araştırmaya göre bu deniz canlıları, tıpkı Kim Kardashian, Paris Hilton ve Britney Spears gibi düşük perdeden, iç gıcıklayıcı sesler çıkarıyor.
Bu ünlü isimlerde vücut bulan pes sesle konuşma modası, özellikle gençler arasında son dönemde çok popüler.
Söz konusu konuşma biçimi en çok da Kardashian'la anılıyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre, hakemli bilimsel dergi Science'ta yayımlanan yeni araştırma ise başkalarını etkilemek için bu yönteme başvuran tek canlıların ünlü insanlar olmadığını gösteriyor.
Yunusların, ispermeçet balinalarının ve katil balina diye de bilinen orkaların solunum yollarını inceleyen araştırmacılar, burada dudağa benzeyen ikili et dokularını keşfetti.
DUDAĞA BENZEYEN YAPI SAYESİNDE İÇ GICIKLAYICI SES ÇIKARIYORLAR
Bugüne dek fark edilmeyen bu yapılar, İngilizcede "vocal fry" diye adlandırılan iç gıcıklayıcı sesin çıkarılmasını sağlıyor.
Güney İsveç Üniversitesi'nden bilim insanları, bu deniz canlıların çıkardığı sesleri analiz ederken, ünlülerin yaptığına çok benzer bir ses modülasyonu tespit etti.
Öte yandan örneğin ispermeçet balinaları yaklaşık 3 bin metre derinliğe dalabiliyor. Bu derinlikle suyun basıncı öyle fazla ki araştırma ekibi bu sesin nasıl çıkabildiğini ilk başta anlamadı.
Ancak 20 yıl boyunca sürdürülen balina gözlemleri bu bilmeceyi çözecek bilgiyi nihayet edinmelerini sağladı.
Buna göre ispermeçet balinalarının da aralarında yer aldığı dişli balinalar, ciğerlerindeki az miktardaki havayı burunlarındaki "nazofaringeal kese" adı verilen bir yapıya yönlendiriyor.
Keseden çıkan hava akciğerleri ve ses tellerini "pas geçiyor".
Araştırma ekibinden Coen Elemans, "Bu hayvanlar burunlarında yeni bir ses üretim organı geliştirmiş. Gırtlak kullanmıyorlar" ifadelerini kullandı.
Elemans'a göre bu hayvanlar, iç gıcıklayıcı sesi çıkarmak için havayı kese içindeki "sonik dudaklar" adı verilen ve birbirine vurarak yüksek bir ses üreden zarların içinden geçiriyor.
Danimarka Ünivrsitesi'nden Peter Teglberg, "Bunu bir balon gibi düşünebilirsiniz" dedi:
"Bir balonu şişirir ve ardından ucunu sıkarak havayı salarsanız gıcırdayan bir ses çıkar."
YUNUSLARIN GÜLÜMSEYEN İFADESİNİN NEDENİ DE BULUNDU
Teglberg ve Elemans, yunusların ve diğer dişli balinaların daima gülümser gibi bir yüz ifadesine sahip olmasında da bu yeni keşfedilen yapıların büyük rol oynadığına inanıyor.
Elemans, "Balinalar, sıfır yüz ifadesine sahip. Bunun karşılığında çıkardıkları sesleri ayrıntılarıyla kontrol edebiliyorlar" diye konuştu:
"Gıcırtılı ses insanlarda bazen sinir bozucu olarak niteleniyor. Ancak şüphesiz ki dişli balinalar için evrimsel bir başarı öyküsü."