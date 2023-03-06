Yunusların Kim Kardashian, Paris Hilton ve Britney Spears ile ortak bir özelliği keşfedildi

Yunuslar, orkalar ve ispermeçet balinalarının okyanusun derinliklerinde avlanmak için başvurduğu ilginç bir taktik tespit edildi.



Yeni araştırmaya göre bu deniz canlıları, tıpkı Kim Kardashian, Paris Hilton ve Britney Spears gibi düşük perdeden, iç gıcıklayıcı sesler çıkarıyor.



Bu ünlü isimlerde vücut bulan pes sesle konuşma modası, özellikle gençler arasında son dönemde çok popüler.



Söz konusu konuşma biçimi en çok da Kardashian'la anılıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre, hakemli bilimsel dergi Science'ta yayımlanan yeni araştırma ise başkalarını etkilemek için bu yönteme başvuran tek canlıların ünlü insanlar olmadığını gösteriyor.



Yunusların, ispermeçet balinalarının ve katil balina diye de bilinen orkaların solunum yollarını inceleyen araştırmacılar, burada dudağa benzeyen ikili et dokularını keşfetti.