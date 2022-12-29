Ariana Grande'den hasta çocuklara Noel hediyesi

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande, çocuk hastanelerine hediyeler bağışladıktan sonra İngiltere'nin Manchester kentindeki genç hastaları da unutmadı.

Ariana Grande'den hasta çocuklara Noel hediyesi

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İngiltere'nin Manchester şehrinde 22 Mayıs 2017 tarihinde Ariana Grande konseri sırasında gerçekleştirilen saldırıda, 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonrası Manchester’daki Kraliyet Çocuk Hastanesi ile ilişkisi devam eden ünlü isim, hastalara sürpriz hediyeler yolladı.

"TEŞEKKÜRLER ARIANA"

Birkaç gün önce hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir Noel ağacının altındaki renkli hediye paketlerinin fotoğrafı paylaşılarak Grande'ye teşekkür edildi.

Ariana Grande'den hasta çocuklara Noel hediyesi - 1

Grande tarafından bağışlanan hediyeler; Manchester’daki Kraliyet Çocuk Hastanesi, Trafford Hastaneleri, Wythenshawe Hastanesi ve Kuzey Manchester Genel Hastanesi'ndeki pediatri servislerinde yatan bebeklere, çocuklara ve gençlere dağıtıldı.

Manchester Foundation Trust Charity'nin geçici direktörü Tanya Hamid, Instagram gönderisinde, "Teşekkürler Ariana! Ariana Grande'den hastanelerimizde genç hastalar için Noel hediyeleri almaktan çok heyecan duyduk. Ariana'nın bir kez daha bu kadar düşünceli olması ve hastane ailemize bu özel bağışı yapması harika" dedi.

"Manchester'ın ve özellikle Kraliyet Çocuk Hastanesi'nin Ariana'nın kalbinde özel bir yeri olduğunu biliyoruz" diye de ekledi.

Ariana Grande'den hasta çocuklara Noel hediyesi - 2

SALDIRIDAN BU YANA YARDIMLARINA DEVAM EDİYOR

Grande, son beş yılda Manchester ile yakın bağlarını sürdürdü, hatta olaydan haftalar sonra Arena saldırısının kurbanları için para toplamak amacıyla düzenlenen One Love Manchester yardım konserinin ardından fahri vatandaş oldu. 29 yaşındaki ünlü isim, geçen yıl ve 2020 senesinde de Noel'de hasta olan çocuklara yardım etti.

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