Yıldız şarkıcı Ariana Grande müziğe ara verdi

ABD'li şarkıcı Ariana Grande, müziğe ara verdiğini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda evlenen 28 yaşındaki şarkıcı bir süre kozmetik markasının işlerine yöneleceğini belirtti.

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11.09.2021 - 17:25

ABD'li şarkıcı Ariana Grande 2018, 2019 ve 2020'de albümlerini peşpeşe piyasaya sürdükten sonra müziğe bir süre ara verdiğini açıkladı.







Independent Türkçe'nin aktardığına göre; 28 yaşındaki müzisyen şu an dikkatini kozmetik markası R.E.M Beauty'ye yönelttiğini belirtti. Halihazırda bir oyuncu koçuyla çalıştığını ifade eden şarkıcı oyunculuğa da yeşil ışık yaktı.







Grande, "Elbette bu konu hakkında çok düşündüm çünkü hiçbir zaman herhangi bir trende balıklama atlamak istemiyorum. Meslektaşlarımın kozmetik markalarını kullanıyorum, tıpkı müziklerini dinlediğim gibi" dedi.







Grande şunları söyledi: "Her ikisini de yapan akranlarımın büyük hayranıyım ve bunun hikaye anlatmanın başka bir yolu olduğunu düşünüyorum. Çünkü makyaja ihtiyacınız hiçbir zaman bitmez, tıpkı müziğe ihtiyacınızın bitmeyeceği gibi"







Grande geçtiğimiz mayıs ayında Dalton Gomez ile dünyaevine girmişti.

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