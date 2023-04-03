Barış Falay ile Esra Ronabar'ın gurur günü: Oğullarından milli başarı

Kendisi gibi oyuncu Esra Ronabar ile mutlu bir evliliği olan Barış Falay'ın oğlu Mavi Rüzgar, yelkencilik alanına yöneldi.

Spor alanında kendisine başarılı bir kariyer çizme yolunda ilerleyen Mavi Rüzgar, Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışın son ayağında Türkiye ikincisi oldu ve ülkemizi temsil etme hakkı elde etti.