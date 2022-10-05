Boran Kuzum ile Yasemin Szawlowski birlikteliklerini ilan etti

Ünlü oyuncu Boran Kuzum, meslektaşı Yasemin Szawlowski ile ilişkisini sosyal medya hesabından duyurdu.

Boran Kuzum ile Yasemin Szawlowski birlikteliklerini ilan etti

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Boran Kuzum ile Aybüke Pusat aynı projede

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Aşkın Kıyameti, Saygı ve Vatanım Sensin gibi başarılı yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Boran Kuzum, yeni birlikteliğini duyurdu. Kendisi gibi Yasemin Szawlowski ile aşk yaşamaya başlayan Boran, sevgilisini öptüğü pozuyla gündeme geldi.

Boran Kuzum ile Yasemin Szawlowski birlikteliklerini ilan etti - 1

İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ

30 yaşındaki Szawlowski, Instagram hesabından Kuzum'un kendisini öptüğü fotoğrafı paylaşırken nazar boncuğu emojisi koymayı ihmal etmedi. Sevgilisinin paylaşımına yorum yapan Boran Kuzum ise kırmızı kalp emojisi koydu.

Boran Kuzum ile Yasemin Szawlowski birlikteliklerini ilan etti - 2

Boran benzer bir paylaşımı kendi hesabında da yaptı.

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