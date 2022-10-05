Boran Kuzum ile Yasemin Szawlowski birlikteliklerini ilan etti

Aşkın Kıyameti, Saygı ve Vatanım Sensin gibi başarılı yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Boran Kuzum, yeni birlikteliğini duyurdu. Kendisi gibi Yasemin Szawlowski ile aşk yaşamaya başlayan Boran, sevgilisini öptüğü pozuyla gündeme geldi.