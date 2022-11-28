Ceyda Düvenci'nin konuğu İdil Yazar NTV'de ekrana gelecek olan yeni programıyla ilgili konuştu

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu aşçı İdil Yazar oldu. Düvenci, Yazar’a NTV’de ekrana gelecek olan yeni programa “Hayırlı olsun, ailemize hoş geldin. Nasıl bir yemek programı yapıcaksın?” diyerek başladı. Yazar, "Televizyon programı yapmak çok istiyordum. NTV’de gerçekleşmiş olduğu için çok mutluyum. Programda başlangıç, ana yemek ve tatlıdan ziyade yemek ve tarifleri temalar altında buluşturduk. Pratik güzel kahvaltılar, bütçe dostu yemekler, kış sebzeleri, makarnalar gibi temalar olucak. İlk çekimimizi yaptık, çok güzel geçti” dedi.

"KENDİNİ NASIL KONUMLANDIRIYORSUN?"

Düvenci “Kendini şef olarak mı aşçı olarak mı konumlandırıyorsun? Bu güzel hikayen nasıl başladı anlatır mısın?” diye sordu. Yazar “Kendimi aşçı olarak konumlandırıyorum. Rahmetli anneannem yemeğe çok meraklı bir kadındı, bizimle beraber yaşadığı için en mutlu anılarım anneannemle mutfakta yemek yapmak üzerineydi. Üniversite işletme okudum bir süre New York’da yaşamaya başladım. New York’da yaşadığım zaman yemeğimi kendim yapmaya başladım ve bundan keyif aldığımı fark ettim. Türkiye’ye döndükten sonra kurumsal hayatıma devam ettim. O sırada anneannemi kaybettim. Anneannemi kaybettikten sonra mutfağa iyice tutundum” dedi.



Düvenci “Aşçılık okuluna nasıl başladın?” sorusunu yöneltti. Yazar “San Sebastian’daydım orada yıldızlı restoranların dışında geleneksel restorantlar da var. Ben evde böyle yemek yapmayı öğrenmek istiyorum dedim. Hamileyken yalvar yakar aşçılık okuluna girdim” dedi.





EN GÜZEL YAPTIĞI YEMEK



Yazar “Tatlı çok sevdiğim için yaptığım çikolatalı tatlılar güzel olur. Biber dolmasını da güzel yaptığımı düşünüyorum. Anneannemin tarifi olan enginar dolmasını ise zamanla yaparak ustalaştığım güzel bir yemektir” Sohbetin ilerleyen dakikalarında Yazar “Mutfakta kullanılan iyi ekipman çok önemli. Doğru ekipman, iyi bir tencere yatırımı çok önemli” diyerek mutfağa dair ipuçlarını paylaştı.



Düvenci’nin defterine Yazar “Ağzının tadınca hep olan kalabalık ve kahkaha dolu sofranda sevdiklerinle bir ömür mutlu olmanı dilerim…” yazdı.

