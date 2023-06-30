Depremde 17 yakınını kaybeden Karsu Hatay'da

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sırasında akrabalarından 17 kişiyi kaybeden şarkıcı Karsu, felaketten yaklaşık beş ay sonra memleketi Hatay’a bayram ziyaretinde bulundu.



Hatay’ın Karsu Köyü’nden 1990’da Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan Karsu, Hatay'daki akrabalarıyla bir araya geldi, yer sofrasından fotoğraflar yayınladı. Karsu ayrıca şehri dolaştı, enkazların arasında çektiği videolarla şehirdeki yıkımı takipçilerine gösterdi.

"İŞTE DEPREMİN YARATTIĞI TAHRİBAT"

Zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgedeki toprak zeminin deprem sırasında nasıl ayrıldığını gösteren 33 yaşındaki Karsu, İngilizce çektiği videoda “Hatay’dayım. Şu an durduğum yer, şubattaki deprem sonrası değişti. Zeytin ağaçları metrelerce ayrıldı, normalde bunlar yan yanaydı. İşte depremin yarattığı tahribat” dedi.