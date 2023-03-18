Hadise: Hala içim yanıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem, 11 ili yerle bir etti. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken Hadise, duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.



"BU FELAKET UNUTULMAMALI"



24 Şubat'ta çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Hadise, "40 gün geçti depremden sonra… Bu fotoğrafı 24 Şubat çekmiştim. Uykusuz bir gece anneme atmıştım, annem uyuyamıyorum diye. Ne mutlu bana annem hayatta ve mesajım ona gidiyor, ne kadar şanslıyım diye düşünüyordum. O kadar anne evladını ya da evlatlar annelerini kaybetti bu depremde. Hala içim yanıyor. Normale dönmek nedir? Bu cümle bana zor geliyor. Evet hayat devam ediyor ve etmeli ama bu felaket unutulmamalı" dedi.



"YARDIM ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ" Ünlü şarkıcı, sözlerine "Elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz. Dualarım hayatlarını kaybedenler, arkalarında bıraktıkları aileleri, dostları ve sevdikleri için. Sizin acınızı anlayamayız eminim, ama inanın sizler icin dualarımızı asla eksik etmedik ve etmeyeceğiz. Unutmayacağız" diye devam etti. Hadise'den çağrı: Lütfen dünya bize yardım etsin Haberi Görüntüle 11 MİLYON EURO TOPLANDI



Öte yandan hem Türkiye hem de Hollanda'da düzenlenen afet bölgesine yönelik bağış kampanyalarına katılan Hadise, doğup büyüdüğü Belçika’nın depremzedelere yardım projesinde de yer almıştı.



Sesiyle katkıda bulunduğu '12-12' kampanyası kapsamında Artists'in 'People Help the People' adlı şarkısı, 3 Mart Cuma sabahı 12 Flaman radyo istasyonunda yayınlamaya başlamıştı. Hadise, şarkıyı 30'dan fazla şarkıcı ve müzisyenle birlikte kaydetmişti. Depremzedeler için bağış kampanyasından 11 milyon euro (220 milyon TL) gelir elde edilmişti.

Hadise, gönüllü olarak yer aldığı yardım kampanyası için duygularını şu sözlerle dile getirmişti:



"Belçika'da doğdum ama köklerim Türk ve yıllardır orada yaşıyorum. Bu yüzden iki kültür arasında bir köprü görevi görüyormuşum gibi hissediyorum. Katılmamı istediklerinde hemen 'Ne zaman yapıyoruz, ne zaman uçabilirim?' dedim. Bunun olmasına çok sevindim ve tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim." NTV’yi sosyal medyadan takip edin