Kevin Costner nafaka savaşını kazandı

"Kurtlarla Dans", "Robin Hood: Hırsızlar Prensi" ve "The Bodyguard" gibi filmlerde yer alan ünlü aktör Kevin Costner, 18 yıllık eşi Christine Baumgartner'dan boşanma kararı almıştı. İkili bir süredir üç çocuğunun velayeti ve nafakası için açılan davayla gündemdeydi.

Costner'ın 2004'te evlendiği eşine ödeyeceği nafaka, geçici olarak 129 bin dolar olarak belirlenmişti. Bu paranın çiftin çocuklarının masrafları için ödeneceği belirtilse de, bu nafaka miktarının Costner'ın beklentisinin çok üstünde olduğu söylenmişti. Eşinin istediği nafaka miktarı ise 161 bin dolardı.

Costner eşinin kendisini evsiz bırakmaya çalıştığını ve evli olduğu süreçte aldatılıp aldatılmadığını bilmediğini söylerken, Baumgartner da hem Costner’ın yakın arkadaşıyla yaptığı tatille hem de Costner’ın mal beyanında yanlış bilgiler verdiğini söyleyerek gündeme gelmişti.