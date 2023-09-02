Kevin Costner nafaka savaşını kazandı

"Kurtlarla Dans", "Robin Hood: Hırsızlar Prensi" ve "The Bodyguard" gibi filmlerde yer alan ünlü aktör Kevin Costner, 18 yıllık eşi Christine Baumgartner'dan boşanma kararı almıştı. İkili bir süredir üç çocuğunun velayeti ve nafakası için açılan davayla gündemdeydi.
Costner'ın 2004'te evlendiği eşine ödeyeceği nafaka, geçici olarak 129 bin dolar olarak belirlenmişti. Bu paranın çiftin çocuklarının masrafları için ödeneceği belirtilse de, bu nafaka miktarının Costner'ın beklentisinin çok üstünde olduğu söylenmişti. Eşinin istediği nafaka miktarı ise 161 bin dolardı.
Costner eşinin kendisini evsiz bırakmaya çalıştığını ve evli olduğu süreçte aldatılıp aldatılmadığını bilmediğini söylerken, Baumgartner da hem Costner’ın yakın arkadaşıyla yaptığı tatille hem de Costner’ın mal beyanında yanlış bilgiler verdiğini söyleyerek gündeme gelmişti.
İkili arasındaki nafaka davası sonuçlandı ve mücadeleyi Costner kazandı. Yapılan son duruşmada Santa Barbara'daki bir yargıç, son olarak ünlü aktörün üç çocuğu için ödediği nafakayı 63 bin dolara düşürdü.
Dava sonrası basına konuşan Kevin Costner, "Biriyle bu kadar uzun süre bir hayatı paylaştığınızda, aslında bu davaların bir kazananı olmuyor. Bir an dünyanın zirvesinde olduğunuzu hissediyorsunuz ve sonra ne kadar savunmasız olduğunuzu fark ediyorsunuz. Christine inanılmaz bir anne. Bu durumu çözeceğiz, şu anda sadece biraz iyileşmemiz gerekiyor" dedi.
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