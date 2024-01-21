Krala vergi baskısı: Hollanda'da monarşiye destek azalıyor!

Hollanda, Kraliyet ailesini vergi mükellefi yapma hazırlığında. Bunun ilk adım atıldı. Milletvekilleri, anayasa değişikliği önergesi verdi. Oylama salı günü yapılacak.



Değişiklikle, Kral Willem-Alexander ve ailesinin gelir vergisi ödemesinin zorunlu hale getirilmesi öngörülüyor.



Hollanda'da Kraliyet ailesinin güvenlik, barınma ve ulaşım gibi maliyetleri halihazırda devlet tarafından karşılanıyor. Ayrıca mükellefler, Kraliyet sarayının personel ve ekipman harcamaları için de vergi ödüyor.



Salı günü oylamaya sunulacak ilk önergenin kabul edilmesi için basit çoğunluk gerekiyor. Anayasa değişikliği içinse parlamentonun her iki kanadının da üçte ikisinin desteği şart.



İngiliz Kraliyet ailesinde sağlık sorunları: Önce Prenses Kate şimdi Kral Charles Haberi Görüntüle Öneri, Temsilciler Meclisi'nde yeterli desteğe sahip. Ancak Senato'daki desteğin seviyesi belirsiz. Senato'nun en büyük partisi olan Çiftçi-Vatandaş Hareketi, önergeyi destekleme eğiliminde.



Kasım ayındaki parlamento seçimlerini kazanan ancak çoğunluğu sağlayamayan aşırı sağcı Geert Wilders de değişiklikten yana. Eski Başbakan Mark Rutte ise Kral'ın vergilendirmesine karşı çıkıyor. Rutte, anayasa değişikliğinin "fazla karmaşık" olduğu görüşünde.



Rutte, ülkede daha önce de Kral'ın hesaplarının incelenmesi yönündeki tartışmalara, "mahremiyetinin ihlal edileceği" gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Danimarka Kraliçesi 52 yıl sonra tahttan çekildi Haberi Görüntüle Kraliyet ailesinin vergilendirilmesinden yana olan milletvekilleri, Hollanda'da henüz kurulmayan koalisyon hükümetinin, anayasa değişikliğini sağlayabileceğini umuyor.

Kral Charles'ın kardeşinin adı istismar ve pedofili dosyalarında: Olay İngiltere basınında ilk sırada Haberi Görüntüle Geçtiğimiz yıl Hollanda kamu yayıncısı tarafından yapılan bir ankete göre, Kraliyet ailesinin popülaritesi düşüşte. Covid salgını öncesi yüzde 70 olan oran, bugün yüzde 55'lerde. Aynı çalışma, ankete katılanların yalnızca yüzde 46'sının Kral'a güvendiğini gösteriyor.