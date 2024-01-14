Danimarka Kraliçesi 52 yıl sonra tahttan çekildi

Danimarka'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Margrethe, bugün yerini ilk doğan oğlu Frederik'e devredecek. On binlerce insanın, tarihi olaya şahitlik etmek için Kopenhag sokaklarında toplanması bekleniyor.

Margrethe, 52 yıl boyunca kraliçe olarak görev yapmasının ardından tahtı bırakan ilk Danimarka hükümdarı oldu. Yılbaşı gecesi yaptığı açıklamada “Şimdi doğru zaman olduğuna karar verdim. 14 Ocak 2024 tarihinde Danimarka kraliçeliğinden istifa edeceğim. Tahtı oğlum Veliaht Prens Frederik'e bırakıyorum." demişti.

Kraliçe Margrethe tahttan çekilme kararını, Christiansborg Sarayı'nda Danimarka Kabinesi ile yaptığı toplantıda, kraliyet ailesi üyeleri ve Danimarka hükümeti mensupları şahitliğinde imzaladı. Oda da 55 yaşındaki Veliaht, prens Frederik de vardı.

Yeni hükümdarın Kral Frederik X unvanını alması ve bir konuşma yaparak ulusa seslenmesi bekleniyor.

52 YIL SONRA ÇEKİLDİ

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, tahtta çıkışının 52. yıl dönümünde görevinden feragat etti.



Kraliçe, Kopenhag'da Başbakanlık Çalışma Ofisine de ev sahipliği yapan Christiansborg Sarayı'nda Danimarka Kabinesi ile yapılan toplantı sırasında tahttan çekildiğini duyurdu.



Oğlu Prens Frederik'e yol açmak için tahtı bırakan 83 yaşındaki Kraliçe, neredeyse 900 yılın ardından tahttan gönüllü olarak feragat eden ilk Danimarka hükümdarı oldu.



Tahttan çekilme kararını imzaladıktan sonra ayağa kalkıp oğluna kendi yerine geçmesini işaret etti ve odadan çıkarken "Tanrı kralı korusun" dedi.

