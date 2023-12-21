Meghan Markle barista oldu

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.
Son dönemde biten iş anlaşmalarıyla adından söz ettiren çifften Meghan Markle'ın yer aldığı bir video, sosyal medyada gündem oldu.
Markle, yatırımcısı olduğu Clevr Blends adlı kahve markasının reklamında yer aldı. Arka planda içecek hazırlarken görülen Markle, bilgisiyarda çalışırken görülüyor.
Sussex Düşesi, reklamında son kısmında ekranın önüne geçerek esprili bir şekilde videoyu sonlandırıyor.
Daily Mail'in haberine göre, Markle 2020'den beri toz formda latte çeşitleri sunan markanın yatırımcıların biri.
KRALİYET İLE NOEL YEMEĞİNE KİTAP ENGELİ
Öte yandan Prens Harry, arasının açık olduğu Kral Charles ve Prens William ile bir Noel'i daha ayrı geçirecek. Oysa beklenti, tam tersi yöndeydi. Bu defa aile üyelerinin arasına "Endgame" adlı kitaptaki çarpıcı açıklamalar girdi.
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