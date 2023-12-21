Meghan Markle barista oldu

Daily Mail'in haberine göre, Markle 2020'den beri toz formda latte çeşitleri sunan markanın yatırımcıların biri.

KRALİYET İLE NOEL YEMEĞİNE KİTAP ENGELİ



Öte yandan Prens Harry, arasının açık olduğu Kral Charles ve Prens William ile bir Noel'i daha ayrı geçirecek. Oysa beklenti, tam tersi yöndeydi. Bu defa aile üyelerinin arasına "Endgame" adlı kitaptaki çarpıcı açıklamalar girdi.