Meghan Markle: İnsanlığımızı unuttuk

"HAMİLEYKEN ZORBALIĞA UĞRADIM"

Sosyal medyada kullanıcıların “insanlıklarını unuttuklarını ve bunun değişmesi gerektiğini" söyleyen Markle “Sosyal medyada ve online dünyada uğradığım tacizlerin ve zorbalığın en büyük kısmını Archie ve Lili’ye hamileyken yaşadım” ifadelerini kullandı.



Her hareketi gündem olan 42 yaşındaki Markle insanların neden bu kadar nefret dolu ve zalim olduğunu anlayamadığını söyledi.