Meghan Markle: İnsanlığımızı unuttuk

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.
Meghan Markle, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen South by South West (SXSW) adlı medya konferansına katıldı. Eşi Prens Harry de 8 Mart Kadınlar Günü’nde konuşma yapan Markle'ı ön sıradan izledi.
Markle sosyal medyadaki “sonu gelmeyen toksik yapıyı” eleştirdi ve çocuklarına hamile olduğu sırada zorbalığa uğradığını söyledi.
"HAMİLEYKEN ZORBALIĞA UĞRADIM"
Sosyal medyada kullanıcıların “insanlıklarını unuttuklarını ve bunun değişmesi gerektiğini" söyleyen Markle “Sosyal medyada ve online dünyada uğradığım tacizlerin ve zorbalığın en büyük kısmını Archie ve Lili’ye hamileyken yaşadım” ifadelerini kullandı.
Her hareketi gündem olan 42 yaşındaki Markle insanların neden bu kadar nefret dolu ve zalim olduğunu anlayamadığını söyledi.
"Eğer bir kadın hakkında kötü yorumlar okuyorsanız bunu neden arkadaşınızla paylaşmak istiyorsunuz?" diyen Markle sözlerini "Bu kişi arkadaşınız, anneniz veya kız kardeşiniz olsaydı yapmazdınız" diyerek tamamladı.
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