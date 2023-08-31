Prens Harry oğlu Archie'ye verdiği tavsiyeyi paylaştı

BÜYÜYÜNCE NE OLMAK İSTİYOR?

Prens Harry "Oğlum Archie'ye büyüyünce ne olmak istediğini sorduğumda, bazı günler astronot, bazı günler pilot diyor - helikopter pilotu elbette- ya da Kwazii çizgi filmindeki octonaut'lardan biri olmak istiyor" dedi.

Prens oğluna mesleği ne olursa olsun "karakterin" en önemli şey olduğunu söylediğini belirtti.

Archie 4 Mayıs 2019'da dünyaya geldi. Çiftin 2012 yılında ise Lilibet adında bir kız çocuğu oldu.