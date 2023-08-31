Prens Harry oğlu Archie'ye verdiği tavsiyeyi paylaştı

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor. Geçtiğimiz yıl Hollanda'da düzenlenen Invictus Games'e katılan Prens Harry oğlu Archie'nin geleceği hakkında konuşmuştu. Yayınlanan "Heart of Invictus" adlı belgeselde Prens Harry'nin konuşması yer aldı.
BÜYÜYÜNCE NE OLMAK İSTİYOR?
Prens Harry "Oğlum Archie'ye büyüyünce ne olmak istediğini sorduğumda, bazı günler astronot, bazı günler pilot diyor - helikopter pilotu elbette- ya da Kwazii çizgi filmindeki octonaut'lardan biri olmak istiyor" dedi.
Prens oğluna mesleği ne olursa olsun "karakterin" en önemli şey olduğunu söylediğini belirtti.
Archie 4 Mayıs 2019'da dünyaya geldi. Çiftin 2012 yılında ise Lilibet adında bir kız çocuğu oldu.
SARAY MÜDAHALESİ
Şimdilerde sosyal medyaya döneceği iddia edilen Markle, Prens Harry ile görüşmeye başladığı esnada Suits adlı dizide rol alıyordu. Oyuncunun dizideki bir kelimeyi söylemesine Buckingham Sarayı'nın engel olduğu belirtildi. Detaylar için tıklayın...
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