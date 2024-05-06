Kral Charles taç giyme töreninin birinci yıl dönümünü kutladı

İngiltere Kralı 3. Charles, zorlu bir yılın ardından bugün taç giyme töreninin birinci yıl dönümünü kutladı. Son dönemlerde kraliyet ailesinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hiçbir resmi etkinlik planlanmadı. Sahip olduğu kanser türünü açıklamayan 75 yaşındaki Kral, annesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkmıştı.

Kral Charles taç giyme töreninin birinci yıl dönümünü kutladı

İngiltere Kralı 3. Charles, kanser teşhisi aldığı ve görüşmediği oğlu Prens Harry ile gerilimin devam ettiği zorlu bir yılın ardından bugün taç giyme töreninin birinci yıl dönümünü kutladı.

Tahta çıkışının birinci yılını kutlamak için Londra'nın merkezinde ve İngiltere'nin diğer yerlerinde geçit törenleri düzenlenmesi planlanıyordu.

Ancak son dönemlerde kraliyet ailesinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hiçbir resmi etkinlik planlanmadı. Taç giyme töreninin birinci yılı için kutlamalar, 'ın kamu görevlerine geri dönmesinden bir hafta sonra gerçekleşti.

Kral Charles taç giyme töreninin birinci yıl dönümünü kutladı - 1 Taç giyme törenlerinin resmi bir kaydı olan Taç Giyme Rulosu, 1 Mayıs 2024'te Londra'nın merkezindeki Buckingham Sarayı'nda takdim edildi.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN TAHTA ÇIKTI

Doktorlarının tedavi sürecinden "çok memnun olduklarını" söylemelerinin ardından ilk kamu görevi olarak salı günü Londra'daki bir hastanede kanser hastalarını ziyaret etti.

Sahip olduğu kanser türünü açıklamayan 75 yaşındaki Kral, annesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıktı.

Bir yıl önce Kral Charles'a taç giydiren Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, onun "görev duygusuna" övgüde bulunarak, "Son bir yıl krala bazı büyük kişisel zorluklar yaşattı. Tedavi sonrasında yakın zamanda kraliyet görevlerine geri dönmesi ve görev duygusunun devam etmesi beni şaşırttı. Durumunu paylaşma konusundaki açıklığı, başkalarına yardım etme ve destekleme konusundaki istekliliğinin göstergesidir" dedi.

Kral Charles'ın oğlu ve varisi Prens William ve eşi Galler Prensesi Catherine, İngiltere genelinde yapılan bir ankete göre kraliyet ailesinin en popüler üyeleri oldu.

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