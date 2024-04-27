Kral Charles, kamu görevlerine geri dönüyor

İLK GÖREVİ KANSER MERKEZİNE ZİYARET



Kral'ın ilk görevi önümüzdeki hafta Kraliçe Camilla'nın eşliğinde bir kanser tedavi merkezini ziyaret etmek olacak. Kral burada kanser hastaları ve doktorlarla bir araya gelecek.



Ayrıca haziran ayında Japonya imparatoru ve imparatoriçesinin resmi ziyaretine de ev sahipliği yapacak.



Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Majesteleri, yakın zamanda konulan kanser teşhisinin ardından geçirdiği tedavi ve iyileşme sürecinden sonra halka açık görevlerine geri dönecek. Taç giyme töreninin birinci yıldönümü yaklaşırken Majesteleri, geçtiğimiz yılın sevinçleri ve zorlukları boyunca dünyanın dört bir yanından aldıkları birçok nezaket ve iyi dilekler için derinden minnettar olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.



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Charles artık insanlarla buluşabilecek olsa da, her görüşme dikkatle incelenecek ve iyileşmesinin devamına yönelik her türlü riski azaltılacak.



Kral'ın yaz programı normal şartlar altında, Doğum Günü Geçit Töreni, D Günü anma törenleri, Buckingham Sarayı'nın yıllık bahçe partileri, Royal Ascot ve sonbaharda yurt dışı turunu kapsıyordu.



Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart'ta kendisine de belirsiz bir kanser teşhisi konulduğunu ve koruyucu kemoterapi gördüğünü açıklamıştı.