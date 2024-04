Kral Charles, kamu görevlerine geri dönüyor

HER GÖRÜŞME DİKKATLE PLANLANACAK



Charles artık insanlarla buluşabilecek olsa da, her görüşme dikkatle incelenecek ve iyileşmesinin devamına yönelik her türlü riski azaltılacak.



Kral'ın yaz programı normal şartlar altında, Doğum Günü Geçit Töreni, D Günü anma törenleri, Buckingham Sarayı'nın yıllık bahçe partileri, Royal Ascot ve sonbaharda yurt dışı turunu kapsıyordu.



Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart'ta kendisine de belirsiz bir kanser teşhisi konulduğunu ve koruyucu kemoterapi gördüğünü açıklamıştı.