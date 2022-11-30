Sibel Can'dan 'Engincan Ural ile Merve Kaya boşanıyor' iddialarına yanıt

1999 yılında boşanan Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, sevgilisi Merve Kaya ile ekim ayında nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak sürdüren çift hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. Boşanma söylentilerine Sibel Can'dan yanıt gecikmedi.

Sibel Can'dan 'Engincan Ural ile Merve Kaya boşanıyor' iddialarına yanıt

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Şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile 9 Ekim'de nikah masasına oturdu.

BODRUM'DA EVLENDİLER

Düğüne sanat, televizyon ve cemiyet hayatının tanınmış simaları katıldı. Ural ve Kaya'nın nikahını Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Ummahan Yurt kıydı.

Bodrum’da gerçekleşen düğünde Sibel Can sahneye çıkarak oğlu ve gelini için şarkı söyledi. 30 yaşındaki Ural’ın kız kardeşi Melisa Ural, düğüne dair pek çok kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Şimdilerde 1,5 aylık evli olan Engincan Ural ile Merve Kaya'nın evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve boşanma kararı aldığı iddia edildi. Söylentilerin ardından Sibel Can'dan yanıt gecikmedi.

Ünlü şarkıcı, oğlu ve gelininin düğün fotoğraflarını nazar boncuğu emojisi ile Instagram hesabında paylaşarak söz konusu iddiaları yalanladı.

Sibel Can'dan 'Engincan Ural ile Merve Kaya boşanıyor' iddialarına yanıt - 1

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