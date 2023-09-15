Ünlü oyuncu Nejat İşler'den hastaneye kaldırıldığı iddiasına açıklama

2014 yılında geçirdiği septik şok nedeniyle yoğun bakımda kalan Nejat İşler'in hastanelik olduğu ve pazartesi günü Nişantaşı'ndaki bir hastanede tedavi altına alındığı bildirilmişti.



Oyuncu sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Zaferin Rengi filminin setinden paylaşım yapan oyuncu, "İşimdeyim gücümdeyim" dedi.

ZAFERİN RENGİ FİLMİ HAKKINDA Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerini Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı Zaferin Rengi filminin geçtiğimiz günlerde okuma provası yapıldı. Septik şok (sepsis) nedir, neden olur? Haberi Görüntüle