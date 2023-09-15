Ünlü oyuncu Nejat İşler'den hastaneye kaldırıldığı iddiasına açıklama

Aile dizisindeki rolüyle beğeni toplayan Nejat İşler'in hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti. İşler, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Nejat İşler'den hastaneye kaldırıldığı iddiasına açıklama

2014 yılında geçirdiği septik şok nedeniyle yoğun bakımda kalan Nejat İşler'in hastanelik olduğu ve pazartesi günü Nişantaşı'ndaki bir hastanede tedavi altına alındığı bildirilmişti.

Ünlü oyuncu Nejat İşler'den hastaneye kaldırıldığı iddiasına açıklama - 1

Oyuncu sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Zaferin Rengi filminin setinden paylaşım yapan oyuncu, "İşimdeyim gücümdeyim" dedi.

Ünlü oyuncu Nejat İşler'den hastaneye kaldırıldığı iddiasına açıklama - 2

ZAFERİN RENGİ FİLMİ HAKKINDA

Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerini Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı Zaferin Rengi filminin geçtiğimiz günlerde okuma provası yapıldı.

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