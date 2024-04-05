Yasmin Erbil'den Survivor'a veda eden sevgilisi Yiğit Poyraz'a tam destek

Survivor All Star 2024'te 4 Nisan Perşembe akşamı eleme heyecanı yaşandı. Düelloya çıkan Poyraz, Hakan, Özgür ve Sercan'dan veda eden isim Poyraz oldu. Poyraz'a destek sevgilisi Yasmin Erbil'den geldi.

Yasmin Erbil'den Survivor'a veda eden sevgilisi Yiğit Poyraz'a tam destek

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı All Star'a veda eden son isim belli oldu. 4 Nisan akşamı gerçekleşen erkekler düellosunda ter döken Poyraz, Hakan, Özgür ve Sercan'dan Hakan ve Poyraz sona kaldı. Final mücadelesinde Hakan Hatipoğlu galip taraf olurken; Yiğit Poyraz adaya veda etti.

Yasmin Erbil'den Survivor'a veda eden sevgilisi Yiğit Poyraz'a tam destek - 1

"BENİM ŞAMPİYONUM"

Poyraz'ın vedası mavi takımı üzerken; Yasmin Erbil'den sevgilisine destek paylaşımı geldi. Uzun süredir Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan 'in kızı Yasmin Erbil, sevgilisinr sarıldığı kareyi paylaştı.

Erbil, Poyraz ile pozuna "Benim şampiyonum" notunu düştü.

Yasmin Erbil'den Survivor'a veda eden sevgilisi Yiğit Poyraz'a tam destek - 2

"TEK BAŞINA YAPMAMIŞ ZATEN"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Dominkili birinin evine izinsiz giren ve erzak alan Yiğit Poyraz, ceza almıştı.

Yaşananlar hakkında sevgilisi Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil de sessizliğini bozmuş ve "Yiğit Poyraz Robert Koleji, Boğaziçi mezunu. Bir yarışma insana neler yaptırıyor! Hem tek başına da yapmamış zaten" sözleriyle Poyraz'ı savunmuştu.

Survivor Yiğit Poyraz'dan sevgilisi Yasmin Erbil'e: Zahmet oldu aşkım

Survivor Yiğit Poyraz'dan sevgilisi Yasmin Erbil'e: Zahmet oldu aşkım

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