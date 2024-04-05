Yasmin Erbil'den Survivor'a veda eden sevgilisi Yiğit Poyraz'a tam destek

"TEK BAŞINA YAPMAMIŞ ZATEN"



Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Dominkili birinin evine izinsiz giren ve erzak alan Yiğit Poyraz, ceza almıştı.



Yaşananlar hakkında sevgilisi Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil de sessizliğini bozmuş ve "Yiğit Poyraz Robert Koleji, Boğaziçi mezunu. Bir yarışma insana neler yaptırıyor! Hem tek başına da yapmamış zaten" sözleriyle Poyraz'ı savunmuştu.

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