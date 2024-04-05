Yasmin Erbil'den Survivor'a veda eden sevgilisi Yiğit Poyraz'a tam destek

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'a veda eden son isim belli oldu. 4 Nisan akşamı gerçekleşen erkekler düellosunda ter döken Poyraz, Hakan, Özgür ve Sercan'dan Hakan ve Poyraz sona kaldı. Final mücadelesinde Hakan Hatipoğlu galip taraf olurken; Yiğit Poyraz adaya veda etti.
"BENİM ŞAMPİYONUM"
Poyraz'ın vedası mavi takımı üzerken; Yasmin Erbil'den sevgilisine destek paylaşımı geldi. Uzun süredir Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sevgilisinr sarıldığı kareyi paylaştı.
Erbil, Poyraz ile pozuna "Benim şampiyonum" notunu düştü.
"TEK BAŞINA YAPMAMIŞ ZATEN"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Dominkili birinin evine izinsiz giren ve erzak alan Yiğit Poyraz, ceza almıştı.
Yaşananlar hakkında sevgilisi Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil de sessizliğini bozmuş ve "Yiğit Poyraz Robert Koleji, Boğaziçi mezunu. Bir yarışma insana neler yaptırıyor! Hem tek başına da yapmamış zaten" sözleriyle Poyraz'ı savunmuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Mehmet Ali Erbil
- Magazin
- N-Life Magazin
- Survivor All Star
- Survivor