"Zorbalığa uğradım" diyen Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.

Markle uzun bir arada sonra Instagram'a geri döndü. "American Riviera Orchard" adını taşıyan yeni markasını tanıtan 42 yaşındaki yıldız, ilk paylaşımında çiçek toplarken ve yemek yaparken görülüyor.



HALA DÜŞES ÜNVANINI KULLANIYOR



Kraliyet ailesinden ayrılan Markle'ın profilinde hala "Düşes" ünvanını kullanması dikkat çekti.

"Sussex Düşesi Meghan tarafından" notuyla yeni projesini duyuran Markle'ın mutfağa dair ürünler satacağı tahmin ediliyor. Markle, Prens Harry ile nişanlandıktan sonra sosyal medya hesabını kapatmıştı.