"Zorbalığa uğradım" diyen Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.
Markle uzun bir arada sonra Instagram'a geri döndü. "American Riviera Orchard" adını taşıyan yeni markasını tanıtan 42 yaşındaki yıldız, ilk paylaşımında çiçek toplarken ve yemek yaparken görülüyor.
HALA DÜŞES ÜNVANINI KULLANIYOR
Kraliyet ailesinden ayrılan Markle'ın profilinde hala "Düşes" ünvanını kullanması dikkat çekti.
"Sussex Düşesi Meghan tarafından" notuyla yeni projesini duyuran Markle'ın mutfağa dair ürünler satacağı tahmin ediliyor. Markle, Prens Harry ile nişanlandıktan sonra sosyal medya hesabını kapatmıştı.
"HAMİLEYKEN ZORBALIĞA UĞRADIM"
Öte yandan, Markle katıldığı bir etkinlikte sosyal medyadaki “sonu gelmeyen toksik yapıyı” eleştirmiş ve çocuklarına hamile olduğu sırada zorbalığa uğradığını söylemişti.
Sosyal medyada kullanıcıların “insanlıklarını unuttuklarını ve bunun değişmesi gerektiğini" söyleyen Markle “Sosyal medyada ve online dünyada uğradığım tacizlerin ve zorbalığın en büyük kısmını Archie ve Lili’ye hamileyken yaşadım” ifadelerini kullandı.
Her hareketi gündem olan 42 yaşındaki Markle insanların neden bu kadar nefret dolu ve zalim olduğunu anlayamadığını söyledi. "Eğer bir kadın hakkında kötü yorumlar okuyorsanız bunu neden arkadaşınızla paylaşmak istiyorsunuz?" diyen Markle sözlerini "Bu kişi arkadaşınız, anneniz veya kız kardeşiniz olsaydı yapmazdınız" diyerek tamamladı.
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