Bella Hadid Michael Kors'un yeni sezon kampanyasında

Bella Hadid, Michale Kors’un yeni koleksiyonu için siyah bikinisiyle objektiflere poz verdi.

Bella Hadid Michael Kors'un yeni sezon kampanyasında

Haberler - ntv.com.tr 30.05.2022 - 12:15

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Dünyaca ünlü model , Michael Kors'un yeni koleksiyonu için  objektif karşısındaydı.

25 yaşındaki Hadid, markanın yeni kampanyasında siyah bikini takımıyla poz verirken, düzgün fiziği ile beğeni topladı.

Ünlü model, kampanya görünümünde bikini takımını siyah açık topuklu ayakkabı, kalın zincir kolye ve bileklik ile tamamladı.

MARKANIN ÇANTASIYLA POZ VERDİ

Markanın yeni sezon siyah deri-hasır tasarımlı çantasını da elinde tutarken fotoğraflanan Hadid, markanın güneş gözlüğünü de taktı.

Saçlarını at kuyruğu yapan model, makyajda bronz tonlarını ve nemli bir görünümü tercih etti.

"BAZILARI ÇOK ŞIK SEVER"

Öte yandan Michael Kors, Hadid'in kampanya fotoğrafını Instagram hesabından, “Bazıları çok şık sever” notuyla paylaştı.

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