Dünyanın en zengin insanı Arnault, kızını Dior'un başına getirdi

LVMH'nin patronu, dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault, Pietro Beccari’nin yerine kızı Delphine'i moda markası Dior'un başına getirdi. Beccari ise şirket bünyesindeki Louis Vuitton’un başına geçiyor.

Arnault'un beş çocuğundan en büyüğü olan Delphine Arnault (47), 2013'ten beri Louis Vuitton'da iki numaralı yönetici konumundaydı.

TERFİLER MANTIKLI

Credit Suisse analisti Natasha Brilliant, Arnault ve Beccari’nin şirkette saygı gören isimler olduğunu, terfilerin "mantıklı hamleler" olduğunu değerlendiriyor.



Citi analisti Thomas Chauvet ise “Stratejik rollere yapılan atamalar LVMH’nin son 20 senedeki başarasında önemli rol oynadı. Bugünkü atamalar da bu nedenle önemli” diyor.

BEŞ ÇOCUĞU DA ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

Bernard Arnault, beş çocuğu da grup markalarında üst düzey yönetici pozisyonlarında bulunuyor.



30 yaşındaki Alexandre Arnault Tiffany markasında, 28 yaşındaki Frederic Arnault Tag Heuer’de, en küçük çocuğu 24 yaşındaki Jean Arnault ise Louis Vuitton'un saat bölümünde yönetici konumunda yer alıyor.

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"MODERNLİĞİN ZİRVESİ KONUMUNDALAR"



Öte yandan Bernard Arnault, Aralık ayında Elon Musk’ı geçerek dünyanın en zengin insanı olmuştu.



Arnault, daha önce verdiği bir röportajda Louis Vuitton ve Dior gibi markaların bu kadar başarılı olmasının sebebini, "İki açısı var; hem zamansızlar hem de modernliğin zirvesi konumundalar; ateş ve su gibi" sözleriyle açıklamıştı.