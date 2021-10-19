Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi

Dünyanın en zengin üçüncü kişisi Bernard Arnault'ın oğlu Alexandre Arnault, Geraldine Guyot ile hayatını birleştirdi. Çiftin Venedik'te yapıla ikinci düğününe aralarında Beyonce, Jay-Z, Kanye West gibi ünlülerin de olduğu pek çok davetli katıldı.

Haberler - ntv.com.tr 19.10.2021 - 09:50 | Son Güncelleme : 19.10.2021 - 10:01

Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 1

Dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Fransız iş insanı Bernard Arnault’ın oğlu Alexandre Arnault, hafta sonu evlendi.

Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 2

Aralarında Louis Vuitton ve Sephora’nın bulunduğu 70 markanın sahibi olan, of LVMH yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Bernard Arnault’ın oğlu, hayatını Geraldine Guyot ile birleştirdi. Guyot, D’Estrëe aksesuar markasının kurucusu.

Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 3

Tiffany & Co’nun başkan vekili olan Alexandre Arnault ile Geraldine Guyot’un düğünü, İtalya’nın Venedik kentindeki Giudecca Adası’nda yapıldı.

Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 4

Düğüne Beyonce, Jay-Z, Kanye West, Roger Federer, Pharrell Williams gibi ünlü isimler katıldı. Kanye West, düğünde Runaway ve Flashing Lights adlı şarkılarını seslendirdi.

Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 5

Bu, çiftin ikinci düğünü oldu. Çift, haziran ayında sade bir törenle evlenmişti.

Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 6

Forbes’a göre Bernard Arnault’ın 2021 yılı net geliri 181,5 milyon dolar.

Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 7

İşte dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlunun düğününden yansıyanlar...

Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 8
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 9
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 10
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 11
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 12
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 13
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 14
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 15
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 16
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 17
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 18
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 19
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 20
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 21
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 22
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 23
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 24
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 25
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 26
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 27
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 28
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 29
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 30
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 31
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 32
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 33
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 34
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 35
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 36
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 37
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 38
Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi - 39

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