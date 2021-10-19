Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi

Aralarında Louis Vuitton ve Sephora’nın bulunduğu 70 markanın sahibi olan, of LVMH yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Bernard Arnault’ın oğlu, hayatını Geraldine Guyot ile birleştirdi. Guyot, D’Estrëe aksesuar markasının kurucusu.