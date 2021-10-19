Dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlu Alexandre Arnault evlendi

Haberler - ntv.com.tr 19.10.2021 - 09:50 | Son Güncelleme : 19.10.2021 - 10:01
Dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Fransız iş insanı Bernard Arnault’ın oğlu Alexandre Arnault, hafta sonu evlendi.
Aralarında Louis Vuitton ve Sephora’nın bulunduğu 70 markanın sahibi olan, of LVMH yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Bernard Arnault’ın oğlu, hayatını Geraldine Guyot ile birleştirdi. Guyot, D’Estrëe aksesuar markasının kurucusu.
Tiffany & Co’nun başkan vekili olan Alexandre Arnault ile Geraldine Guyot’un düğünü, İtalya’nın Venedik kentindeki Giudecca Adası’nda yapıldı.
Düğüne Beyonce, Jay-Z, Kanye West, Roger Federer, Pharrell Williams gibi ünlü isimler katıldı. Kanye West, düğünde Runaway ve Flashing Lights adlı şarkılarını seslendirdi.
Bu, çiftin ikinci düğünü oldu. Çift, haziran ayında sade bir törenle evlenmişti.
Forbes’a göre Bernard Arnault’ın 2021 yılı net geliri 181,5 milyon dolar.
İşte dünyanın en zengin üçüncü kişisinin oğlunun düğününden yansıyanlar...