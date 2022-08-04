Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ve oyuncu Zendaya İtalyan moda devinin kampanyasında

Ünlü İtalyan moda devi Valetino’nun marka yüzü olan Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ve oyuncu Zendaya, Sonbahar/Kış 2022 kampanyası için kamera karşısına geçti. Markayla özdeşleşen parlak pembe renkli kıyafetler giyen ikili, renkli görünümler sundu. Markanın kreatif direktörü Pierpaolo Piccioli “Pembenin kalıpları yıkması uzun yıllar önce başladı. Zendaya ve Lewis’i bu rengi seçmemle aynı sebepten ötürü seçtim. Sesini ve yeteneğini birleştirmek ve yaratmak için kullanan harika ruhlara sahipler” ifadelerini kullandı.

Michael Bailey Gates’in çektiği kampanyada Zendaya, pembenin tüm kombinine hakim olduğu görünümler sergiledi.

Pink PP isimli iki kampanyasının yüzü olan Formula 1 pilotu ise pembe spor ayakkabıları ön çıkaran bir görselde yer aldı.