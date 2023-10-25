Hailey Bieber'ın tercihi Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu oldu

Ünlü tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'nun kırmızı renkteki ünlü mayosunu son olarak Hailey Bieber giydi. Tasarımlarıyla uzun süredir adından söz ettiren Fındıkoğlu'nun ünlü tasarımını daha önce birçok ünlü isim giymişti.
GQ dergisinin kapak yıldızı olan Bieber, Tyrell Hampton'ın çektiği karelerde Fındıkoğlu tasarımı giydi.
Fındıkoğlu'nun tasarımlarını birçok ünlü isim tercih ediyor.
Cardi B, MTV Müzik Ödülleri gecesinde Dilara Fındıkoğlu imzalı elbisesiyle çok konuşulmuştu.
BARBIE PRÖMİYERİNDE FINDIKOĞLU RÜZGARI
Barbie filminin Londra prömiyerinde Margot Robbie de tercih Dilara Fındıkoğlu tasarımı tercih ederek; Barbie'nin 1962 yılına ait kırmızı elbisesini yansıttı.
Kylie Jenner da birkaç ay önce Dilara Fındıkoğlu'nun tasarladığı kırmızı saten bir bralet, nude bir bel korsesi ve bej bir dantelli mini etek ile objektif karşısına geçmişti.
KUMAŞLARI TÜRKİYE'DEN ALIYOR
2015'te Cental St. Martin’den mezun olan Dilara Fındıkoğlu, daha önce verdiği röportajda kumaşları Türkiye'den aldığını ve üretimin büyük bir kısmının burada yapıldığını söylemişti
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