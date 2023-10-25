Hailey Bieber'ın tercihi Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu oldu

Margot Robbie, Cardi B, Kylie Jenner, Lady Gaga, Bella Hadid gibi birçok ünlü isim, davetlerde, gala gecelerinde Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'na ait tasarımları tercih ediyor. Bu isimlere son olarak ünlü model Hailey Bieber eklendi.

Hailey Bieber'ın tercihi Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu oldu

Ünlü tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'nun kırmızı renkteki ünlü mayosunu son olarak Hailey Bieber giydi. Tasarımlarıyla uzun süredir adından söz ettiren Fındıkoğlu'nun ünlü tasarımını daha önce birçok ünlü isim giymişti.

GQ dergisinin kapak yıldızı olan Bieber, Tyrell Hampton'ın çektiği karelerde Fındıkoğlu tasarımı giydi. 

Hailey Bieber'ın tercihi Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu oldu - 1

Fındıkoğlu'nun tasarımlarını birçok ünlü isim tercih ediyor.

Cardi B, MTV Müzik Ödülleri gecesinde Dilara Fındıkoğlu imzalı elbisesiyle çok konuşulmuştu.

Hailey Bieber'ın tercihi Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu oldu - 2
2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

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BARBIE PRÖMİYERİNDE FINDIKOĞLU RÜZGARI

Barbie filminin Londra prömiyerinde de tercih Dilara Fındıkoğlu tasarımı tercih ederek; Barbie'nin 1962 yılına ait kırmızı elbisesini yansıttı.

Hailey Bieber'ın tercihi Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu oldu - 3

Kylie Jenner da birkaç ay önce Dilara Fındıkoğlu'nun tasarladığı kırmızı saten bir bralet, nude bir bel korsesi ve bej bir dantelli mini etek ile objektif karşısına geçmişti.

    Hailey Bieber'ın tercihi Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu oldu - 4

    KUMAŞLARI TÜRKİYE'DEN ALIYOR

    2015'te Cental St. Martin’den mezun olan Dilara Fındıkoğlu, daha önce verdiği röportajda kumaşları Türkiye'den aldığını ve üretimin büyük bir kısmının burada yapıldığını söylemişti

    Hailey Bieber'ın tercihi Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu oldu - 5

    Bieber'ın giydiği kırmızı mayoyu daha önce Hande Erçel de giymişti.

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