Kim Kardashian'dan sıra dışı mayo ve bikini koleksiyonu

Kim Kardashian, kurucusu olduğu korse markası SKIMS'in Swim 2023 kampanyasını tanıttı. Ünlü fotoğrafçı Steven Klein tarafından çekilen kampanya görselleri, yüksek moda estetiğini yansıtarak mayo geleneklerinin sınırlarını zorluyor.
Kampanya, tamamen siyah renklerden oluşan Rubberized Scuba Swim ve Faux Leather Swim koleksiyonlarını sergiliyor. Deri kumaşlar, dize kadar uzanan çizmeler ve eldivenler, mayo koleksiyonunda alışılmışın dışına çıkıldığını gösteriyor.
Yakın zamanda İtalyan Vogue'un kapağına çıkan Kim Kardashian, moda endüstrisinde baskın bir güç olarak konumunu sağlamlaştırmaya devam ediyor.
Yüzme koleksiyonu tanıtımında fotoğrafçı Steven Klein ile bir kez daha işbirliği yapan Kardashian, "Steven ve ben yıllar boyunca pek çok ikonik görüntü üzerinde işbirliği yaptık ve yeni yüzme kampanyası için bir kez daha SKIMS çalıştığı için minnettarım. Bu koleksiyondaki yaratıcı dokunuşu ve vizyonu, onu bugün olduğu inanılmaz fotoğrafçı mertebesine yükselten şey” dedi.
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