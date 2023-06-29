Kim Kardashian'dan sıra dışı mayo ve bikini koleksiyonu

Yüzme koleksiyonu tanıtımında fotoğrafçı Steven Klein ile bir kez daha işbirliği yapan Kardashian, "Steven ve ben yıllar boyunca pek çok ikonik görüntü üzerinde işbirliği yaptık ve yeni yüzme kampanyası için bir kez daha SKIMS çalıştığı için minnettarım. Bu koleksiyondaki yaratıcı dokunuşu ve vizyonu, onu bugün olduğu inanılmaz fotoğrafçı mertebesine yükselten şey” dedi.

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