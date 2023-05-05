Kim Kardashian'ın Met Gala elbisesini yapmak için 50 bin tane inci kullanıldı

Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, bu yıl da birbirinden inanılmaz görünümlere ev sahipliği yaptı. Gecenin en çok konuşulan görünümlerinden birini giyen Kim Kardashian'ın elbisesinde ise 50 bin tane inci kullanıldı.

Kim Kardashian'ın Met Gala elbisesini yapmak için 50 bin tane inci kullanıldı

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen , geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. "Karl'ın Onuruna" temalı Met Gala'da ünlü isimler tarafından giyilen kıyafetler, ünlü modacının seçtiği renklere gönderme yaparak siyah ve beyaz ağırlıklı olarak seçildi. 

Gecenin en beğenilen ve dikkat çeken görünümlerinden biri de şüphesiz oldu. Schiaparelli imzalı bir elbise tercih eden realite şov yıldızının üzerindeki incilerin sayısı ise gündem oldu.

Kim Kardashian'ın Met Gala elbisesini yapmak için 50 bin tane inci kullanıldı - 1

1000 SAAT SÜRDÜ

Daniel Roseberry'nin tasarladığı elbisede 50 binden fazla incinin kullanıldığı ortaya çıktı. People'ın haberine göre, elbisenin yapımı ise 1000 saat sürdü.

Kim Kardashian'ın Met Gala elbisesini yapmak için 50 bin tane inci kullanıldı - 2

Ünlü moda dergisi Vogue'a konuşan yıldız, "İncileri bolca kullanmak istedim. Karl'ı en iyi incilerin yansıttığını düşündüm" dedi. Kardashian, bu yıl Met Gala'ya 10. kez katıldı.

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