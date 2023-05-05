Kim Kardashian'ın Met Gala elbisesini yapmak için 50 bin tane inci kullanıldı

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. "Karl'ın Onuruna" temalı Met Gala'da ünlü isimler tarafından giyilen kıyafetler, ünlü modacının seçtiği renklere gönderme yaparak siyah ve beyaz ağırlıklı olarak seçildi.



Gecenin en beğenilen ve dikkat çeken görünümlerinden biri de şüphesiz Kim Kardashian oldu. Schiaparelli imzalı bir elbise tercih eden realite şov yıldızının üzerindeki incilerin sayısı ise gündem oldu.