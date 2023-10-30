Rihanna'nın Fenty'sinden yeni koleksiyon

Rihanna, moda markası Fenty'ye yeni koleksiyon eklemeye devam ediyor. Markasının Avanti adlı spor ayakkabılarının iki yeni renk seçeneğini piyasaya sunacak.

Rihanna'nın Fenty'sinden yeni koleksiyon

Rihanna, milyar dolarlık Fenty markasına yeni koleksiyonlar ekleyerek markasını büyütmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, Fenty x Puma Avanti adı altında, futbol ve koşu ayakkabılarının özelliklerini birleştiren yeni spor ayakkabılarının iki yeni renk seçeneğini piyasaya sunacak. 

Vintage spor tarzında kullanılan malzemeler ve renklerden esinlenerek futbol trendine bir yorumu getiren Avanti'nin ikinci koleksiyonu, koyu mersin ağacı ve kulüp laciverdi renklerinde, erkek, kadın ve çocuk bedenlerinde satışa sunulacak.

Barbadoslu yıldız, Avanti model ayakkabının kampanyası için bizzat objektif karşısına geçti. 

SavageX Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markasının yanı sıra Fenty giyim markasıyla müzik dünyasnın yanı sıra mod dünyasında da kendini var eden Rihanna, Forbes dergisinin milyarderler listesinde. 

Rihanna Savage X Fenty iç çamaşırı mağazaları açıyor

Rihanna Savage X Fenty iç çamaşırı mağazaları açıyor

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