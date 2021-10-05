Pandemi, özellikle satışları fiziksel mağazalara bağlı olan birçok markayı sarsarken, online satış yapan Savage X Fenty’nin büyümesini sağlamıştı. Büyümede Kehlani, Megan Thee Stallion gibi yüksek profilli influencer'lara yapılan büyük bir pazarlama harcamasının etkili olduğu düşünülürken, markanın sahibi Rihanna’nın da tanıtım için iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçmekten çekinmemesi yadsınamaz bir etki sağladı.