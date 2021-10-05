ntv.com.tr 05.10.2021 - 09:49
Ünlü şarkıcı Rihanna, markası için yeni yatırımlara devam ediyor. Ünlü şarkıcı, 2021 yılı başında değeri 1 milyar dolara ulaşan Savage X Fenty iç çamaşırı markası için gelecek yıl fiziki mağazalar açıyor. İç çamaşırlarının satışı bugüne dek sadece internet üzerinden yapılmıştı.
Markanın pazarlama ve tasarım yöneticisi Christiane Pendarvis, Business Insider’a konuşarak, gelecek yıl ABD’de mağaza açma kararlarının kesin olduğunu belirtti. ABD’de hangi şehirlerde mağaza açılacağını açıklamayan Pendarvis, yakın gelecekte Avrupa’da da mağaza girişimlerinin olacağını duyurdu. Pendarvis, bu kararı almalarında, müşterilerin online alışverişte kendilerini rahat hissetmemelerinin” etkili olduğunu anlattı.
Geçen hafta Rihanna, Savage X Fenty’nin yeni koleksiyonunu ses getiren bir defileyle tanıtmıştı. Nas, Daddy Yankee, BIA, Jazmine Sullivan, Ricky Martin, Normani ve Jade Novah’ın sahne aldığı defilede Adriana Lima, Erykah Badu, Gigi Hadid, Troye Sivan, Vanessa Hudgens gibi isimler yürümüştü.
Rihanna’nın 2018’de açtığı Savage X Fenty markası, geçen yıl yüzde 200 büyüme ile 1 milyar dolarlık değere ulaştı. 1,7 milyar dolarlık servete sahip olan Rihanna’nın markasından elde ettiği gelir 270 milyon dolar oldu.
Pandemi, özellikle satışları fiziksel mağazalara bağlı olan birçok markayı sarsarken, online satış yapan Savage X Fenty’nin büyümesini sağlamıştı. Büyümede Kehlani, Megan Thee Stallion gibi yüksek profilli influencer'lara yapılan büyük bir pazarlama harcamasının etkili olduğu düşünülürken, markanın sahibi Rihanna’nın da tanıtım için iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçmekten çekinmemesi yadsınamaz bir etki sağladı.