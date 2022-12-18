Sarah Jessica Parker ile Fendi Baguette iş birliğinden kapsül koleksiyon çıktı

Sarah Jessica Parker ile Fendi Baguette çanta iş birliğinden yeni bir kapsül koleksiyon doğdu. Yeni Baguette çantalar dört farklı renkte üretildi.

Sarah Jessica Parker ile Fendi Baguette iş birliğinden kapsül koleksiyon çıktı

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Fendi, ikonik Baguette çantanın 25. yıl dönümünü kutlarken, aktris Sarah Jessica Parker ile Sex and the City'de çok ünlenen ve daha sonra Parker'ın And Just Like That devam dizisinde tekrar kullandığı çantanın payet işlemeli versiyonundan ilhamla yeni bir koleksiyon çıkardı. 

Eylülde New York Haftası'nda podyumda görülen çantalar nihayet piyasaya sürüldü. Yeni Baguette çantalar, dört farklı renkte üretildi: Mor, wasabi yeşili, bebek pembesi ve yumuşak turkuaz mavisi.

Parker, New York Moda Haftası'nda podyumda ortaya çıkmasının yanı sıra, ön sırada da mor tasarımla otururken fotoğraflanmıştı.

Sarah Jessica Parker ile Fendi Baguette iş birliğinden kapsül koleksiyon çıktı - 1 Parker, yeni koleksiyondan çantayı New York Moda Haftası'nda taşıdı

Parker'ın Fendi ile çok uzun süreli bir ilişkisi var. Sex and the City'deki karakteri Carrie Bradshaw, Fendi Baguette'i bugünkü It Çanta kategorisine sokmakla tanınıyor.

Bradshaw'ın sevilen mor pullu Baguette'i dizide düzenli olarak yer aldı ve ilgide böylesine bir patlamanın sorumlusuydu. 

Bu yılın başlarında çanta, And Just Like That adlı yeni dizi çıkış yaptığında ilgi yeniden canlandı.

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Sarah Jessica Parker ile Fendi Baguette iş birliğinden kapsül koleksiyon çıktı - 2 LaLa Anthony, Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker ve Naomi Watts, eylül ayında Fendi'nin 25. yıl kutlamasındaydı

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