Sarah Jessica Parker ile Fendi Baguette iş birliğinden kapsül koleksiyon çıktı

Fendi, ikonik Baguette çantanın 25. yıl dönümünü kutlarken, aktris Sarah Jessica Parker ile Sex and the City'de çok ünlenen ve daha sonra Parker'ın And Just Like That devam dizisinde tekrar kullandığı çantanın payet işlemeli versiyonundan ilhamla yeni bir koleksiyon çıkardı.



Eylülde New York Moda Haftası'nda podyumda görülen çantalar nihayet piyasaya sürüldü. Yeni Baguette çantalar, dört farklı renkte üretildi: Mor, wasabi yeşili, bebek pembesi ve yumuşak turkuaz mavisi.



Parker, New York Moda Haftası'nda podyumda ortaya çıkmasının yanı sıra, ön sırada da mor tasarımla otururken fotoğraflanmıştı.

Parker, yeni koleksiyondan çantayı New York Moda Haftası'nda taşıdı

Parker'ın Fendi ile çok uzun süreli bir ilişkisi var. Sex and the City'deki karakteri Carrie Bradshaw, Fendi Baguette'i bugünkü It Çanta kategorisine sokmakla tanınıyor.



Bradshaw'ın sevilen mor pullu Baguette'i dizide düzenli olarak yer aldı ve ilgide böylesine bir patlamanın sorumlusuydu.



Bu yılın başlarında çanta, And Just Like That adlı yeni dizi çıkış yaptığında ilgi yeniden canlandı.

