Yılın moda olayı MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu

Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, her yıl farklı bir tema ile düzenleniyor ve ünlü davetliler bu temaya uygun kostümleriyle galada boy gösteriyor.
Vogue dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yine New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde yapılacak olan Met Gala'nın teması “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu) olarak açıklanmıştı.
Mayıs ayında düzenlenecek gecenin kıyafet kodu ise “The Garden of Time" (Zamanın Bahçesi) olarak açıklandı. Garden of Time, İngiliz yazar J. H. Ballard'ın 1962 tarihli aynı adlı kısa hikayesinden adını alıyor.
Tema olarak açıklanan Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğusu gecenin genel atmosferini vurgularken kıyafet kodu, bu temayı yorumlamada ünlü isimlere rehberlik edecek.
EV SAHİPLERİ BELLİ OLDU
Ünlü isimler oyuncu Zendaya, şarkıcı Jennifer Lopez, şarkıcı Bad Bunny ve aktör Chris Hemsworth gecenin ev sahipleri olacak.
2023 MET GALA'NIN UNUTULMAZ ANLARI
Met Gala geçtiğimiz inanılmaz unutulmaz görünümlere sahne olmuştu. Karl Lagerfeld'in anısına yapılan geceye Jared Leto'nun kedi kostümü, Janelle Monae'nin üstünü çıkarması ve daha birçok olay damga vurdu...
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