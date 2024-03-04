Taylor Swift Asya'da krize neden oldu: 3 ülke birbirine girdi

Singapur'un, Güneydoğu Asya ülkeleri arasında sadece kendi topraklarında konser vermesi için Taylor Swift'e yaklaşık 18 milyon dolar ödediği iddiası krize neden oldu.

Taylor Swift Asya'da krize neden oldu: 3 ülke birbirine girdi
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Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift'e Eras turnesi kapsamında Güneydoğu Asya'daki tek tur durağı olsun diye başına 3 milyon dolar ödeme yapıldığı iddia edildi.

Sinagapur yönetimi iddiayı yalanlamazken ünlü şarkıcıya ödenen miktarı açıklamadı.

Sinagapur'un bu hamlesi bölgede krize neden oldu. Tayland ve Filipinler'den yönetimine tepki geldi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC ile ABD'li Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Singapur'un bu hamlesinin bölgedeki ülkeler arasında "düşmanlık yarattığını" yazdı.

Taylor Swift Asya'da krize neden oldu: 3 ülke birbirine girdi - 1

"BU BİR İHANET"

Filipinli milletvekili Joey Salceda, Singapur hükümetinin Taylor Swift ile yaptığı anlaşmanın, diğer bölgesel güçlerle birlikte çalışması amaçlanan bir hükümetin ihaneti olduğunu söyledi.

"Ülkelerimiz iyi dost. Dolayısıyla bu tür hareketler bizi üzüyor" diyen Salceda, ayrıca Filipin Dışişleri Bakanlığı'ndan Swift'le yapılan anlaşmaya ilişkin detayları açıklaması için Singapur yönetimine baskı uygulamasını istedi.

"SİNGAPUR'UN HAMLESİ ZEKİCE"

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin ise Singapur'un hamlesini "zekice" olarak nitelendirdi ve Swift'in neden Tayland'ı seçmediğini uzun zamandır merak ettiğini söyledi.

Thavisin, Taylor Swift için "Tayland'a gelseydi burada organize etmek daha ucuz olurdu ve inanıyorum ki Tayland'a daha fazla sponsor ve turist çekebilirdik ve bu konser ekonomiye katma değer üretebilirdi" yorumunda bulundu.

Singapur Turizm ve Kültür Bakanlığı, yıldız şarkıcıya ödenen miktarı açıklamadı ancak Swift'in dünya çapındaki konserlerinin getirdiği ekonomik faydalara değindi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise Taylor Swift'in Singapur konserlerinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

Taylor Swift Asya'da krize neden oldu: 3 ülke birbirine girdi - 2

BİLET FİYATLARI 40 BİN DOLARA KADAR ÇIKTI

Wall Street Journal'ın haberinde 2-3-4 ve 7-8-9 Mart'ta düzenlenecek konserler için en az 300 bin bilet satıldığı, bunların çoğunun yabancılar tarafından alındığı aktarıldı.

Singapur'daki 5 yıldızlı Marina Bay Sands adlı otelin konsere özel VIP paketlerinin fiyatlarıysa yaklaşık 40 bin dolar. Son dakika biletleriyse konser başına 300 dolar ila 8 bin dolar civarında.

12 Grammy ödülü sahibi 34 yaşındaki pop yıldızının Asya'daki bir önceki durağı Japonya olmuştu. Swift, başkent Tokyo'da 7-10 Şubat'ta 4 konser vermişti.

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