Taylor Swift Asya'da krize neden oldu: 3 ülke birbirine girdi

"BU BİR İHANET"



Filipinli milletvekili Joey Salceda, Singapur hükümetinin Taylor Swift ile yaptığı anlaşmanın, diğer bölgesel güçlerle birlikte çalışması amaçlanan bir hükümetin ihaneti olduğunu söyledi.

"Ülkelerimiz iyi dost. Dolayısıyla bu tür hareketler bizi üzüyor" diyen Salceda, ayrıca Filipin Dışişleri Bakanlığı'ndan Swift'le yapılan anlaşmaya ilişkin detayları açıklaması için Singapur yönetimine baskı uygulamasını istedi.

"SİNGAPUR'UN HAMLESİ ZEKİCE"



Tayland Başbakanı Srettha Thavisin ise Singapur'un hamlesini "zekice" olarak nitelendirdi ve Swift'in neden Tayland'ı seçmediğini uzun zamandır merak ettiğini söyledi.



Thavisin, Taylor Swift için "Tayland'a gelseydi burada organize etmek daha ucuz olurdu ve inanıyorum ki Tayland'a daha fazla sponsor ve turist çekebilirdik ve bu konser ekonomiye katma değer üretebilirdi" yorumunda bulundu.



Singapur Turizm ve Kültür Bakanlığı, yıldız şarkıcıya ödenen miktarı açıklamadı ancak Swift'in dünya çapındaki konserlerinin getirdiği ekonomik faydalara değindi.



Yerel basında çıkan haberlerde ise Taylor Swift'in Singapur konserlerinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

