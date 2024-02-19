Erkek "Taylor Swift"in hikayesi: Kötü şakalardan kariyer yükselmesine

Washington Dc'de yaşayan 30 yaşındaki Taylor Swift ünlü pop yıldızı ile aynı ismi paylaşıyor.

Gençlik yıllarında bu durmun zorlayıcı olduğunu söyleyen adam ünlü şarkıcıyla aynı ismi paylaşmanın öne çıkmak için harika bir yol olduğunu söyledi.



Taylor, 34 yaşındaki şarkıcıyı ilk kez 15 yaşında duyduğunu ve ilk başta aynı isme sahip olmanın onu çok etkilemeyeceğini, bir veya iki popüler şarkıdan sonra ününün azalacağını düşünüyordu.

Zamanla dünyanın en popüler şarkıcılarından biri haline gelen Taylor Swift'in kendisiyle birlikte ismi de yükseldi.



Bu da Taylor'ın hayatı üzerinde büyük etki yarattı.



Müzisyenle aynı adı taşıyan adam, siyasetin acımasız dünyasında çalışırken isminin kendisine son derece yardımcı olduğunu açıkladı.

Bunun, yeni insanlarla tanışırken buzları kırmak için harika bir yol olduğunu, öne çıkmasını sağladığını ve daha sonra hatırlanmasına yardımıcı olduğunu söyledi.