Erkek "Taylor Swift"in hikayesi: Kötü şakalardan kariyer yükselmesine

Washington Dc'de yaşayan 30 yaşındaki Taylor Swift ünlü pop yıldızı ile aynı ismi paylaşıyor.
Gençlik yıllarında bu durmun zorlayıcı olduğunu söyleyen adam ünlü şarkıcıyla aynı ismi paylaşmanın öne çıkmak için harika bir yol olduğunu söyledi.
Taylor, 34 yaşındaki şarkıcıyı ilk kez 15 yaşında duyduğunu ve ilk başta aynı isme sahip olmanın onu çok etkilemeyeceğini, bir veya iki popüler şarkıdan sonra ününün azalacağını düşünüyordu.
Zamanla dünyanın en popüler şarkıcılarından biri haline gelen Taylor Swift'in kendisiyle birlikte ismi de yükseldi.
Bu da Taylor'ın hayatı üzerinde büyük etki yarattı.
Müzisyenle aynı adı taşıyan adam, siyasetin acımasız dünyasında çalışırken isminin kendisine son derece yardımcı olduğunu açıkladı.
Bunun, yeni insanlarla tanışırken buzları kırmak için harika bir yol olduğunu, öne çıkmasını sağladığını ve daha sonra hatırlanmasına yardımıcı olduğunu söyledi.
ŞARKILARDAN ALINTILAR KULLANIYOR
Ancak Washington DC'de yaşayan 30 yaşındaki Taylor, bunun kendisi için her zaman kolay olmadığını, gençliğinde akranlarının kötü şakalarına sık sık maruz kaldığını itiraf etti.
Taylor, üniversiteye gitmeden önce ismini değiştirmeyi düşündüğünü ama en sonunda bunu benimsemeye karar verdiğini açıkladı.
İsminin , siyasi kariyeri de dahil olmak üzere her sosyal etkileşimde ön plana çıktığınu ancak artık bununla eğlenmeye ve bunu genel olarak olumlu bir şey olarak görmeye karar verdiğini söylüyor.
İlk başta utansa da, Taylor artık ismiyle ilgili şakalara dahil olmayı Taylor Swift'in şarkılarından alıntılar kullanmayı sevdiğini belirtti.
"Lütfen şaka yapmaktan çekinmeyin, daha sonra üzerimden atarım" (Please feel free to make jokes, I'll just shake it off, later) gibi alıntılar kullanarak ortamdaki gerginliği azalttığını belirtiyor.
Bununla birlikte, kendi adı altında akşam yemeği rezervasyonları yaptığında ünlü şarkıcıyı göremeyenlerin karşılaştığı "hayal kırıklığı" gibi hala birkaç dezavantaj olduğunu söylüyor.
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