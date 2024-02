Erkek "Taylor Swift"in hikayesi: Kötü şakalardan kariyer yükselmesine

ŞARKILARDAN ALINTILAR KULLANIYOR



Ancak Washington DC'de yaşayan 30 yaşındaki Taylor, bunun kendisi için her zaman kolay olmadığını, gençliğinde akranlarının kötü şakalarına sık sık maruz kaldığını itiraf etti.



Taylor, üniversiteye gitmeden önce ismini değiştirmeyi düşündüğünü ama en sonunda bunu benimsemeye karar verdiğini açıkladı.



İsminin , siyasi kariyeri de dahil olmak üzere her sosyal etkileşimde ön plana çıktığınu ancak artık bununla eğlenmeye ve bunu genel olarak olumlu bir şey olarak görmeye karar verdiğini söylüyor.



İlk başta utansa da, Taylor artık ismiyle ilgili şakalara dahil olmayı Taylor Swift'in şarkılarından alıntılar kullanmayı sevdiğini belirtti.



"Lütfen şaka yapmaktan çekinmeyin, daha sonra üzerimden atarım" (Please feel free to make jokes, I'll just shake it off, later) gibi alıntılar kullanarak ortamdaki gerginliği azalttığını belirtiyor.



Bununla birlikte, kendi adı altında akşam yemeği rezervasyonları yaptığında ünlü şarkıcıyı göremeyenlerin karşılaştığı "hayal kırıklığı" gibi hala birkaç dezavantaj olduğunu söylüyor.



