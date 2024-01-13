24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan: Bu hakemler bunları hak ediyor

"SİL BUNLARI"



Canlı yayında olduğunu farketmeyen ve sarfettiği sözlerden sonra "Kardeş sil bunları" ifadesini kullanan Akan, şöyle konuştu:



"Penaltı verilmiyor, goller oluyor verilmiyor ne tebriği. Son 5 dakika var, bakın pozisyona penaltı verilmiyor. Gol olsa maç değişir. Bu hakemlerle bu lig bitmez, gerçekten de bitmiyor. Biz çok üzüldük Ankaragücü'nün başkanının yaptığına ama bu hakemler bunları hak ediyor."



Yaptığı açıklamadan pişmanlık duyan ve kameramana dönerek "Kardeş sil bunları" diyen Akan, muhabirin "Canlı yayındayız" uyarısından sonra ise "İnegölspor'u tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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