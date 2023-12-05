A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar C Ligi'nde 6'da 6 yaptı

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 yendi.



8. dakikada Ece Türkoğlu'nun pasında topla buluşan Ebru Topçu, ceza sahası dışından sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.



26. dakikada Türkiye öne geçti. Birgül Sadıkoğlu'nun sağdan ceza sahasına yaptığı ortada defansın arasından sıyrılan Gülbin Hız, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0



41. dakikada ay-yıldızlı takım farkı 2'ye çıkardı. Meyrem Çal'ın defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Ece Türkoğlu, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 2-0



67. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ebru Topçu'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.



Karşılaşma, Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi daha önce garantileyen A Milli Kadın Futbol Takımı, 18 puanla zirvede tamamladığı grubunda oynadığı 6 maçta da gol yemedi.