Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Trabzonspor ile tarihi bir şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası görevinden ayrılarak dinlenmeye çekildi.



Jesus'la vedalaşan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un göreve yerli teknik direktör getireceklerini açıklamasının ardından Avcı da adaylar arasında gösterildi.



Adı A Milli Takım'la da anılan Avcı, Fenerbahçe'yle ilgili ilk kez konuştu.



Playspor'a açıklama yapan Avcı, "Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım." diye konuştu.

Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak mı? Haberi Görüntüle