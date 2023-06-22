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Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Adı Fenerbahçe'yle de anılan ve durumların olgunlaşmasını beklediğini vurgulayan Abdullah Avcı, konuya dair bayram sonrası konuşacağını ifade etti.

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

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Trabzonspor ile tarihi bir şampiyonluk yaşayan , Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası görevinden ayrılarak dinlenmeye çekildi.

Jesus'la vedalaşan 'de başkan Ali Koç'un göreve yerli teknik direktör getireceklerini açıklamasının ardından Avcı da adaylar arasında gösterildi.

Adı A Milli Takım'la da anılan Avcı, Fenerbahçe'yle ilgili ilk kez konuştu.

Playspor'a açıklama yapan Avcı, "Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım." diye konuştu.

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