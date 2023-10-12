Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'daki ilk dönem karnesi

Trabzonspor, ikinci kez göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde önemli başarılara imza attı.



Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirdiği Abdullah Avcı dönemindeki 3 sezonda 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa'da olmak üzere 3 şampiyonluk elde etti.



Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'yla 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğuna ulaştı.



Trabzonspor, 27 Ocak 2021'de şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022 tarihinde de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.



Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Kupası'nda olmak üzere 116 karşılaşmaya çıkarken, 64 galibiyet, 31 beraberlik, 21 mağlubiyet aldı.



LİG BAŞARISI



Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 92 lig karşılaşması oynarken bu maçlarda 52 galibiyet, 27 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı.



Karadeniz ekibi, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2,03 ve şampiyon olarak bitirdiği sezonu 2,10 puan ortalamasıyla tamamlarken, ayrıldığı sezon da 1,65 puan ortalamasında kaldı.



İLK SEZONUNDA TAKIMI ÇIKIŞA GEÇİRDİ



Ligde 2020-2021 sezonunun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.



Trabzonspor, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.



Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.



Trabzonspor, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı yakaladı.



2021-2022 SEZONUNU ŞAMPİYON TAMAMLADI



Trabzonspor, geçen sezon ise 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla şampiyonluğu elde etti.



Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı ile 37 sezon sonra şampiyonluk hasretini sonlandırarak taraftarına büyük sevinç yaşattı.



Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımdan ayrıldığı 2022-2023 sezonunun 23 haftalık bölümünde ise 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı.



216 GÜN SONRA TEKRAR YUVAYA DÖNDÜ



Teknik direktör Abdullah Avcı, 216 gün sonra Trabzonspor'a döndü.



10 Mart 2023 tarihinde Trabzonspor ile sözleşmesi feshedilen Avcı, tekrar bordo-mavili takımın başına getirildi.



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