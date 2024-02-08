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Adana Demirspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Adana Demirspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Demirspor, 'de yarın 'yı ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 7 galibiyet ve 10 beraberlik sonucunda topladığı 31 puanla haftaya 9. sırada giren Adana ekibi, 35 puanla 6. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'deki son 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, 3 puan alarak kötü gidişata son vermek istiyor.

Son Alanyaspor maçını kazanan ve ilk 5 hedefine giren Kasımpaşa ise galip gelerek çıkışını sürdürmek istiyor. 

Süper Lig'de 25. hafta başlıyor: Haftanın maçları

Süper Lig'de 25. hafta başlıyor: Haftanın maçları

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