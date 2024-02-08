Adana Demirspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.



Ligde 7 galibiyet ve 10 beraberlik sonucunda topladığı 31 puanla haftaya 9. sırada giren Adana ekibi, 35 puanla 6. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.



Süper Lig'deki son 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, 3 puan alarak kötü gidişata son vermek istiyor.



Son Alanyaspor maçını kazanan ve ilk 5 hedefine giren Kasımpaşa ise galip gelerek çıkışını sürdürmek istiyor.