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Anadolu Efes'te Erdem Can ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Erdem Can ile yollar ayrıldı.

Anadolu Efes'te Erdem Can ile yollar ayrıldı
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Spor Kulübü, basketbol takımı başantrenörü Erdem Can'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.

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