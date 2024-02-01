Hande Baladın'ı tehdit davasında "akıl sağlığı" kararı

Esasa ilişkin görüşünü sorulan cumhuriyet savcısı ise davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olduğunu belirttiği sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istedi.



Suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle TVF'nin katılma talebi ile ve müşteki avukatının yeni rapor alınması taleplerini reddeden mahkeme, davayı da karara bağladı.



"SUÇUN ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYAMIYOR"



Sanığın akıl hastalığı nedeniyle üzerine atılı suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığına dikkati çeken mahkeme, ayrıca isnat edilen fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin de önemli derecede azalmış olduğunu kaydetti.



Mahkeme, bu gerekçelerle sanığa ceza verilmesine yer olmadığı hükmü kurdu.



Sanık Mustafa Neşeli'nin yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasını karara bağlayan mahkeme, sağlık kurulunca düzenlenecek raporda, toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığı veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesine kadar sanığın bu durumunun devam etmesini de hükme bağladı.

Milli Voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden sanığın tahliyesine yapılan itiraza ret Haberi Görüntüle Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Neşeli'nin avukatı Adnan Mercan, "Ceza verilmemesi gerektiğini baştan beri savunuyorduk. Zaten silahlı tehdit unsurunun hiç oluşmadığını söyledik. Cezasızlık nedenleri de ortaya çıktı, olması gereken bir karar." ifadelerini kullandı.



"YÜZÜNE ASİT ATARIM" TEHDİDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mustafa Neşeli'nin, milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya hesabından "yüzüne asit atarım" ve "arabanı tararım" şeklinde mesajlar atarak tehdit ettiği öne sürülmüştü.



Sanığın mesajlarının "basit tehdit" suçundan öte, korku ve endişe oluşturduğu ifade edilen iddianamede, "silahla tehdit" suçunun unsurlarının oluştuğu ve söz konusu mesajların farklı zamanlarda aynı suçu işleme amacıyla yapıldığı belirtilmişti.



İddianamede, sanığın zincirleme şekilde "kadına karşı silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.