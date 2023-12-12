AK Parti, eski milletvekili Faruk Koca'yı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

FARUK KOCA KİMDİR?



Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi.



Lise mezunu olan Faruk Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilli olarak görev aldı.



Evli ve dört çocuk babası olan Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olarak görev alıyor.



2021 yılında Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, başkanlığa seçildi.