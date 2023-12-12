AK Parti, eski milletvekili Faruk Koca'yı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler’e saldıran eski milletvekili ve MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti’de kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

AK Parti, eski milletvekili Faruk Koca'yı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
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Trendyol ’in 15’inci hafta maçında hakem Halil Umut Meler’e saldıran MKE Başkanı Faruk Koca, tutuklandı.

Eski bir AK Parti milletvekili olan Koca için parti yönetimi de harekete geçti.

Koca, AK Parti MKYK tarafından tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

AK Parti, eski milletvekili Faruk Koca'yı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti - 1

NE OLMUŞTU?

Koca, dün gece oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının son düdüğüyle birlikte hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.

Gözaltına alınan Koca, tutuklanmıştı.

AK Parti, eski milletvekili Faruk Koca'yı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti - 2

FARUK KOCA KİMDİR?

Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi.

Lise mezunu olan Faruk Koca, Büyük Millet Meclisi'nde XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilli olarak görev aldı.

Evli ve dört çocuk babası olan Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olarak görev alıyor.

2021 yılında Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, başkanlığa seçildi.

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