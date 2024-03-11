Arda Güler İspanya'da manşetlerde

La Liga ekiplerinden Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydeden 19 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler, İspanyol basınında manşetlerde yer aldı. Marca ve As'ın ilk sayfalarını Arda'nın fotoğrafları süsledi.



İspanya La Liga’nın 28’inci haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Celta Vigo'yu 4-0 mağlup etti. Madrid ekibinde son gol, milli futbolcu Arda Güler’den geldi. Mücadelenin 89’uncu dakikasında Vinicius’un yerine oyuna dahil olan Arda Güler, 90+4’üncü dakikada Real Madrid’in 4’üncü golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda Arda Güler’in İspanyol ekibindeki ilk golü oldu. Karşılaşma sonrasında Arda Güler’in ilk golü İspanyol basınında manşetlere taşındı ve büyük övgü topladı.



MARCA’DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER



İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca'da yer alan haberde, "Carlo Ancelotti'nin kendisine verdiği dakikaları en iyi şekilde değerlendiriyor. Arda Güler, bugüne kadar 6 maçta 83 dakika forma giyerek Real Madrid taraftarlarına futbolunda özel bir şeyler olduğunu göstermeyi başardı. Şimdi bunun devam edip etmeyeceğini zaman gösterecek ama net olan şey, adım attığı her yerde kalitenin ona eşlik ettiği ve küçük vuruşlarla Santiago Bernabeu'yu kendisine aşık edebildiği.” ifadelerine yer verildi.



CARLO ANCELOTTI: ARDA’NIN BURADA BİR GELECEĞİ VAR



Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler’in çok yetenekli olduğunu vurgulayarak şu yorumlarda bulundu:



"Çok az oynadı, üç dakika. Bir şeyler yapabileceğine inanmıştı ve büyük bir yetenekle hareket etti. O büyük bir yetenek ve onu her gün gören bizler onun son zamanlarda çok geliştiğini biliyoruz. Daha yoğun çalışıyor ve kalitesini ortaya koyuyor. Onun burada bir geleceği var ve hiçbirimiz aksini düşünmüyoruz."

"İLK GOLÜMÜ ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"



Real Madrid formasıyla ilk golünü atmaktan dolayı mutlu olduğunu ve çok çalışacağını ifade eden Arda Güler, "Böylesine büyüleyici bir atmosferde gol atmak harikaydı. Beni destekleyen herkese teşekkürler. ilk golümü attığım için çok mutluyum. Umarım daha niceleri olur. Bunu gerçekleştirmek için çok çalışacağım. İyi bir performanstı. 4-0'lık galibiyetten dolayı tüm takımı tebrik etmek istiyorum. Benim için şu ana kadar zor bir sezon oldu ama umarım bugünden sonra daha iyi şeyler olur. Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Dünyanın en iyi kulübü ve her ne kadar zorlu olsa da bunun üstesinden gelebilecek kaliteye ve karaktere sahip olduğumu düşünüyorum" dedi. Real Madrid’de Toni Kroos 300, Luka Modric ise 350. maçına çıktı Haberi Görüntüle