Avrupa Konferans Ligi: Çekya'dan puanla dönen Sivasspor son 16 turunda (Slavia Prag-Sivasspor maç sonuc)

Son dakika haberi! UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu son haftasında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.



Eden Arena'da oynanan mücadelede Sivasspor'un golünü 28. dakikada penaltıdan Max Gradel kaydederken, ev sahibi ekip 65. dakikada Goutas'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.



Kalan sürede başka gol olmayınca müsabaka 1-1 sona erdi.



Grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan Sivasspor, 11 puanla lider çıkarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Grupta 2. olan Romanya'nın Cluj takımı, play-off turuna kalırken, Slavia Prag ile Kosova'nın Ballkani takımları Avrupa'ya veda etti.