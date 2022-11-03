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Avrupa Konferans Ligi: Çekya'dan puanla dönen Sivasspor son 16 turunda (Slavia Prag-Sivasspor maç sonuc)

SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Avrupa Konferans Ligi: Çekya'dan puanla dönen Sivasspor son 16 turunda (Slavia Prag-Sivasspor maç sonuc)

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Son dakika haberi! UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu son haftasında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Avrupa Konferans Ligi: Çekya'dan puanla dönen Sivasspor son 16 turunda (Slavia Prag-Sivasspor maç sonuc) - 1

Eden Arena'da oynanan mücadelede Sivasspor'un golünü 28. dakikada penaltıdan Max Gradel kaydederken, ev sahibi ekip 65. dakikada Goutas'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.

Kalan sürede başka gol olmayınca müsabaka 1-1 sona erdi.

Grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan Sivasspor, 11 puanla lider çıkarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Grupta 2. olan Romanya'nın Cluj takımı, play-off turuna kalırken, Slavia Prag ile Kosova'nın Ballkani takımları Avrupa'ya veda etti.

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