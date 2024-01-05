Beşiktaş 8 eksikle Kasımpaşa karşısında: İlk 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısını Kasımpaşa maçıyla açacak.



Henüz bir teknik direktörle anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar, maça Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.



Ligde oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor.



8 EKSİK VAR



Oxlade-Chamberlain ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor.



Aboubakar, Masuaku, Colley ve Amartey, Afrika Kupası için milli takımlarında.



Rosier ve Onana'nın kadro dışı süreçleri devam ediyor.



Ghezzal ise affedilerek kamp kadrosuna dahil edildi.



Topladığı 23 puanla 9. basamakta yer alan Kasımpaşa'da ise Kenneth Omeruo forma giyemeyecek.



HAKEMLER



Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.



Müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR’da Onur Öztoprak ile Esat Sancaktar eşlik edecek.

İLK 11'LER



Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Zaynutdinov, Necip, Emre Can Terzi, Hadziahmetovic, Rashica, Salih, Gedson, Semih Kılıçsoy, Muleka.



Kasımpaşa: Andreas, Winck, Taylan, Yasin, Mortadha, Hajradinovic, Gökhan, Aytaç | Fall, Gomis, Da Costa.