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Beşiktaş'ta ayrılık: Montero Portekiz yolcusu

Transfer çalışmaları ve kadro şekillendirmesini sürdüren Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşanıyor. Beşiktaş, Francisco Montero'nun Portekiz Ligi ekiplerinden Arouca'ya kiralanması için anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta ayrılık: Montero Portekiz yolcusu

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'ta İspanyol stoper Francisco Montero Portekiz ekibine transfer oluyor.

Siyah-beyazlılar İspayol oyuncunun Portekiz Ligi ekiplerinden Arouco'ya kiralanması için anlaşma sağladı.

Beşiktaş'a 2020-21 sezonunda Atletico Madrid'den kiralanan Montero, ertesi sezon bonservisiyle siyah-beyazlılara transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezonu Hamburg'da kiralık olarak geçiren Montero, sezonun tamamlanmasının ardından takıma dönmüştü.

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