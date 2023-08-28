Beşiktaş'ta ayrılık: Montero Portekiz yolcusu

Beşiktaş'ta İspanyol stoper Francisco Montero Portekiz ekibine transfer oluyor.
Siyah-beyazlılar İspayol oyuncunun Portekiz Ligi ekiplerinden Arouco'ya kiralanması için anlaşma sağladı.
Beşiktaş'a 2020-21 sezonunda Atletico Madrid'den kiralanan Montero, ertesi sezon bonservisiyle siyah-beyazlılara transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezonu Hamburg'da kiralık olarak geçiren Montero, sezonun tamamlanmasının ardından takıma dönmüştü.
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