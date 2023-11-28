Bundesliga'da Harry Kane fırtınası: 12 maçta 18 gol

EN GOLCÜ İNGİLİZ



Harry Kane, Almanya'da forma giyen İngiliz futbolcular arasında da gol sayısında çok geçmeden zirvenin sahibi oldu.



Bundesliga'da bu sezon attığı 18 golle Kane, daha önce Almanya'da görev alan İngiliz Jadon Sancho ile Kevin Keegan'ın önünde yer aldı.

Sancho, Borussia Dortmund formasıyla 2019-2020 sezonunda, Kevin Keegan ise Hamburg'ta 1978-1979 sezonunda 17'şer gol atarak lig tarihinin en golcü İngiliz oyuncuları olarak kayıtlara geçmişti.



DER KLASSİKER'E DE DAMGA VURDU



Kane, Almanya'nın El Clasico'su olarak bilinen Der Klassiker'deki ilk maçında hat-trick yapan ilk oyuncu olmayı da başardı.



İngiliz futbolcu, Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih'in Borussia Dortmund'u 4-0 yendiği maçta 3 gol birden atarak takımının galibiyetinde başrolü oynadı.



SIRADA LEWANDOWSKİ'NİN REKORU VAR



Bayern Münih'in efsaneleri arasına giren Robert Lewandowski'nin rekoru, Harry Kane'in bir sonraki hedefi olarak dillendirilmeye başlandı.



Lewandowski, Bundesliga'da 2020-2021 sezonunda 29 maçta kaydettiği 41 golle lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu olmuştu.



Polonyalı oyuncu, Gerd Müller'in 1971-1972 sezonundaki 40 gollük performansını geçerek yaklaşık 50 yıllık rekoru kırmıştı.



İngiltere Premier Lig’de 2016, 2017 ve 2021 yıllarında gol kralı olan Kane'in, Lewandowski'nin 41 gollük rekorunu kırıp kıramayacağı şimdiden merak ediliyor.



İLK KUPASINI DA BAYERN MÜNİH'LE HEDEFLİYOR



2004 yılında altyapısına girdiği Tottenham'da 2013-2023 yılları arasında aralıksız 10 yıl forma giyen Kane, kariyerinin ilk kupasına da Bayern Münih'te ulaşmayı hedefliyor.



Tottenham'da sahaya çıktığı 430 maçta 278 gol atma başarısı gösteren yıldız oyuncunun henüz kaldırdığı bir kupa bulunmuyor.



Kane'in Bayern Münih'teki ilk maçı olan Almanya Süper Kupa karşılaşmasında Bavyera ekibi, Leipzig'e 3-0 yenilmiş ve İngiliz futbolcu yine kupa sevinci yaşayamamıştı.

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